एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते लेखपाल को पकड़ा, जमीन की पैमाइश के लिए ली रिश्वत
संतकबीर नगर में एंटी करप्शन टीम ने पांच हजार घूस लेते लेखपाल को पकड़ लिया। मगहर खास के शिकायतकर्ता से जमीन की पैमाइश के लिए रिश्वत मांगी थी। खलीलाबाद तहसील से एंटी करप्शन विभाग की टीम के सदस्य आरोपी लेखपाल को पकड़कर ले गए।
एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को संतबीरनगर के खलीलाबाद तहसील के नाजिर कार्यालय से जमीन की पैमाइश के लिए शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये घूस लेते एक लेखपाल को रंगे हाथ दबोच लिया। टीम ने सुरक्षा के घेरे में लेखपाल को बाहर निकाला और बखिरा थाने ले गई। टीम के इंस्पेक्टर महेश कुमार दूबे ने आरोपी लेखपाल के खिलाफ बखिरा थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करा दिया है।
कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के मगहर खास के रहने वाले बेलाल अहमद पुत्र स्वर्गीय शब्बीर अहमद का आरोप है कि गाटा संख्या 351 उसकी पुश्तैनी जमीन है। उसी के बगल गाटे में यशोदानंद यादव की पत्नी सुनीता यादव और बेटे आनंद यादव का भी बैनामा है। आरोप है कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर विपक्षीगण उपरोक्त ने कब्जा कर लिया है। इसके संबंध में उसने 23 जुलाई 2025 को एसडीएम सदर को पैमाइश के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। एसडीएम ने हल्का लेखापाल और कोतवाल को स्थलीय जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था।
आरोप है कि हल्का लेखपाल राम अवध सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने जमीन की पैमाइश के लिए उससे 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की। काफी मनुहार के बाद भी लेखपाल अपनी मांग पर अड़े रहे और कहे कि जब तक रुपये नहीं दोगे, तब तक पैमाइश नहीं होगी। वह परेशान होकर 20 अगस्त 2025 को एंटी करप्शन विभाग के बस्ती कार्यालय पहुंच कर शिकायती पत्र दिया।
एंटी करप्शन टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर महेश कुमार दूबे और इंस्पेक्टर भीमशंकर मिश्र ने बताया कि सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ खलीलाबाद तहसील के नजारत कार्यालय से शिकायकर्ता बेलाल अहमद से 5,000 रुपये घूस लेते हुए लेखापाल राम अवध सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी लेखपाल जमीन की पैमाइश के लिए शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। पकड़े गए आरोपी लेखपाल राम अवध सिंह को बखिरा थाने ले जाया गया,जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया गया।
कार्रवाई के समय थाने के बाहर लेखपालों का धरना
बखिरा थाने के बाहर शुक्रवार को लेखपाल संघ आरोपी लेखपाल को निर्दोष बताता रहा। थाने के अंदर एन्टी करप्शन टीम कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ा रही थी। आरोपी राजस्व निरीक्षक राम अवध सिंह (40) पुत्र स्व. उदयराज सिंह निवासी बकहां पोस्ट कोपिया थाना बखिरा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत केस दर्ज कराया।
लेखपालों ने बखिरा थाने पर दिया धरना
प्रभारी ट्रैप टीम भ्रष्टाचार निरोधक सन्त कबीरनगर बस्ती मंडल निरीक्षक महेश कुमार दूबे की टीम ने राजस्व लेखपाल क्षेत्र मगहर रामअवध सिंह को पांच हजार घूस लेते हुए सदर तहसील खलीलाबाद से रगें हाथो गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवायी के लिए टीम आरोपी लेखपाल को लेकर बखिरा थाने पर पहुंची। वहां कुछ ही देर में लेखपालों का पहुंचना शुरू हो गया। काफी संख्या में पहुंचे लेखपाल आरोपी साथी को निर्दोष बताने पर अड़े रहे। इससे पहले दर्जनों की संख्या में लेखपाल बखिरा थाने के परिसर में जमीन पर ही धरने पर बैठ गए।
बाद में सदर तहसीलदार बखिरा ने थाने पर पहुंचकर लेखपालों से वार्ता की। आरोपी लेखपाल के समर्थन में थाने पर आए साथियों ने आरोपी लेखपाल को निर्दोष बताया। इनका कहना था कि टीम ने जबरन उसके जेब में पैसा रखा है। धरने पर बैठे सभी लेखपाल घटना के समय का वीडियो दिखाने की मांग करने लगे। काफी देर तक लेखपाल धरने पर बैठे रहे। बाद में तहसीलदार भी पहुंचे। वार्ता करने के बाद धरना खत्म किया।