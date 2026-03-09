बिना फर्स्ट एसी कोच के ही पटरी पर दौड़ी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, अतर्रा में इंजन बदलकर जोड़ा गया डिब्बा

मानिकपुर जंक्शन से हजरत निजामुद्दीन तक चलने वाली यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक एसी कोच न लग पाने की वजह से अतर्रा स्टेशन में करीब डेढ़ रुकी रही। दूसरे इंजन से एसी कोच को ले जाकर ट्रेन में जोड़ा गया, इसके बाद ट्रेन आगे के लिए रवाना हो पाई।

रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल, यूपी के मानिकपुर जंक्शन से हजरत निजामुद्दीन तक चलने वाली यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक एसी कोच न लग पाने की वजह से बांदा जिले के अतर्रा स्टेशन में करीब डेढ़ रुकी रही। दूसरे इंजन से एसी कोच को ले जाकर ट्रेन में जोड़ा गया, इसके बाद ट्रेन आगे के लिए रवाना हो पाई।

यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रोजाना मानिकपुर से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तक अप-डाउन करती है। शनिवार की शाम को करीब साढ़े छह बजे मानिकपुर से ट्रेन को रवाना होना था। ट्रेन के एसी कोच ए-1 में कुछ खराबी होने की वजह से इसे नहीं जोड़ा जा सका था। समय होने की वजह से ट्रेन मानिकपुर से रवाना हो गई। प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ कर्वी राजेन्द्र द्विवेदी ने बताया कि एसी कोच ए-1 में कुछ खराबी थी। ट्रेन निकलने के बाद ए-1 वन कोच को दूसरे इंजन से लाया गया। कर्वी से ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी।

फलस्वरुप भरतकूप में करीब 10 मिनट ट्रेन को रोककर कोच जोड़ने का प्रयास हुआ। लेकिन भरतकूप स्टेशन का शंटिंग रुट संपर्क क्रांति के सापेक्ष कम लंबा होने की वजह से ट्रेन को बांदा जिले के अतर्रा स्टेशन ले जाया गया। अतर्रा में ट्रेन में ए-1 कोच को जोड़ा गया। इसके बाद ट्रेन आगे के लिए रवाना हुई। इसी बीच अतर्रा में करीब डेढ़ घंटे तक ट्रेन रुकी होने की वजह से यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

रेलवे ने तीन होली विशेष ट्रेनों का संचालन बढ़ाया गया उधर, रेल प्रशासन ने होली मना कर काम पर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए तीन होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन बढ़ाने का फैसला लिया है। इसमें आनन्द विहार-लौकहा बाजार-आनन्द विहार, मुम्बई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल-गोरखपुर-मुम्बई छत्रपति शिवाजी महराज टर्मिनल और पुणे-गोरखपुर-पुणे होली विशेष गाड़ी शामिल हैं। तीनों लखनऊ होकर चलेंगी। ट्रेन नंबर 04014/04013 आनन्द विहार -लौकहा बाजार-आनन्द विहार वाया गोरखपुर -लखनऊ को आनन्द विहार से 10 से 15 मार्च और लौकहा बाजार से 11 से 16 मार्च तक चलाया जाएगा।