पत्नी ने झगड़ा कर सोए पति का ब्लेड से प्राइवेट पार्ट काटा, दोनों को एक-दूसरे पर रहता है शक

पत्नी ने पति का सोते समय ब्लेड से गुप्तांग काट दिया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सनसनीखेज घटना संभल के गुन्नौर क्षेत्र की है। दोनों को एक-दूसरे पर प्रेम संबंधों का शक है। युवक का अब गुन्नौर अस्पताल में इलाज जारी है।

यूपी के संभल में गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव दौलतपुर में शुक्रवार रात पत्नी ने प्रेम संबंधों के शक में पति का सोते समय ब्लेड से गुप्तांग काट दिया। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने आनन-फानन में लहूलुहान हालत में युवक को इलाज के लिए गुन्नौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद चिकित्सकों ने उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया। युवकी की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस ने मामले में मिली जानकारी के अनुसार बताया कि गांव दौलतपुर निवासी राजू पुत्र महीपाल की शादी पांच माह पूर्व बदायूं जिले के थाना सहसवान के गांव मिर्जापुर निवासी युवती से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच आपसी मतभेद की स्थिति बनी हुई थी। दोनों पति और पत्नी एक दूसरे पर प्रेम संबंधों के आरोप लगा रहे थे। शुक्रवार रात पति-पत्नी के बीच प्रेम संबंधों के शक में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में मारपीट भी हुई।