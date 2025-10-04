UP Sambhal wife Cut Husband Private Part while sleeping fight over love affair पत्नी ने झगड़ा कर सोए पति का ब्लेड से प्राइवेट पार्ट काटा, दोनों को एक-दूसरे पर रहता है शक, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Sambhal wife Cut Husband Private Part while sleeping fight over love affair

पत्नी ने झगड़ा कर सोए पति का ब्लेड से प्राइवेट पार्ट काटा, दोनों को एक-दूसरे पर रहता है शक

पत्नी ने पति का सोते समय ब्लेड से गुप्तांग काट दिया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सनसनीखेज घटना संभल के गुन्नौर क्षेत्र की है। दोनों को एक-दूसरे पर प्रेम संबंधों का शक है। युवक का अब गुन्नौर अस्पताल में इलाज जारी है।

Srishti Kunj संवाददाता, संभलSat, 4 Oct 2025 06:03 AM
यूपी के संभल में गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव दौलतपुर में शुक्रवार रात पत्नी ने प्रेम संबंधों के शक में पति का सोते समय ब्लेड से गुप्तांग काट दिया। इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने आनन-फानन में लहूलुहान हालत में युवक को इलाज के लिए गुन्नौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद चिकित्सकों ने उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया। युवकी की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस ने मामले में मिली जानकारी के अनुसार बताया कि गांव दौलतपुर निवासी राजू पुत्र महीपाल की शादी पांच माह पूर्व बदायूं जिले के थाना सहसवान के गांव मिर्जापुर निवासी युवती से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच आपसी मतभेद की स्थिति बनी हुई थी। दोनों पति और पत्नी एक दूसरे पर प्रेम संबंधों के आरोप लगा रहे थे। शुक्रवार रात पति-पत्नी के बीच प्रेम संबंधों के शक में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में मारपीट भी हुई।

बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद में पति सो गया, लेकिन इसी दौरान गुस्से में आगबबूला पत्नी ने ब्लेड से हमला कर उसके गुप्तांग को काट डाला। हमले के बाद युवक की चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और लहूलुहान हालत में उसे अस्पताल ले गए। थाना प्रभारी अखिलेश प्रधान ने बताया कि मामला पति-पत्नी के बीच विवाद का है। युवक को मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर किया गया है। तहरीर मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह सनसनीखेज घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। गांव में लोग घटना को लेकर हैरान हैं।

