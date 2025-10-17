संभल हिंसा के मास्टरमाइंड को भारत लाने की तैयारी, मुल्ला अफरोज पर लगी रासुका

संक्षेप: यूपी के संभल हिंसा के मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा गैंग के सदस्य मुल्ला अफरोज पर रामुका लागू किए जाने के बाद अब शारिक साठा और अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी इसी तरह की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

यूपी के संभल हिंसा के मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा गैंग के सदस्य मुल्ला अफरोज पर रामुका लागू किए जाने के बाद अब शारिक साठा और अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी इसी तरह की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। शारिक साठा के अंतरराष्ट्रीय ठिकानों का पता लगाने के लिए विभिन्न एजेंसियों की मदद ली जा रही है और उसे इंटरपोल के माध्यम से भारत लाने की कोशिश की जा रही है।

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मुरादाबाद जेल में बंद मुल्ला अफरोज को रासुका के तहत छह महीने के लिए निरूद्ध किया गया है। इसे अधिकतम 12 माह तक बढ़ाया जा सकता है। मुल्ला अफरोज पर लूट, हत्या के प्रयास और अन्य आपराधिक मामलों के अलावा वर्ष 2014-15 में सपा विधायक इकबाल महमूद के आवास पर फायरिंग करने का भी आरोप है। कुल मिलाकर उसके खिलाफ 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

पुलिस का कहना है कि उन लोगों के खिलाफ भी रासुका की कार्रवाई की जाएगा जिन्होंने गोलियों और असलहों का प्रयोग कर देशभर में हिंसा फैलाने की साजिश रची। शारिक साठा वर्तमान में विदेश में है, और उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने व्यापक प्रयास शुरू कर दिए हैं। विभिन्न ऐप और डिजिटल माध्यमों से अपने गुर्गों से संपर्क करने वाले शारिक साठा के डेटा की भी जांच की जा रही है।

मुल्ला अफरोज के जरिए रची थी हिंसा की साजिश 24 नवंबर को हुई हिंसा के पीछे एक गहरी और खतरनाक साजिश सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड शारिक साठा था, जिसने अपने गुर्गों मुल्ला अफरोज और गुलाम के जरिए हिंसा फैलाने की साजिश रची थी। शारिक ने अपने गुर्गो को पहले से ही हथियार मुहैया कराए थे और हिंसा को इस स्तर तक पहुंचाने की प्लानिंग थी कि 10-20 लोग और पुलिसकर्मी मारे जाएं, जिससे पूरे देश में बवाल मच जाए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह कोई सामान्य झड़प नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसका मकसद सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना और कानून-व्यवस्था को चुनौती देना था।