संभल में दो बच्चों की अपहरण के बाद हत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे

यूपी के संभल में अपहरण के बाद बच्चों की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमरपाल की मौत गला दबाने से हुई, जबकि कमल के सिर पर किसी भारी वस्तु से जोरदार हमला किया गया था। अधिक खून बहने और सिर की हड्डी टूटने के कारण कमल की मौत होना डॉक्टरों ने बताया है। शनिवार को कमल के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए दो चिकित्सकों का पैनल बनाया गया था। दोपहर एक बजे करीब कमल के शव का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। इस दौरान पोस्टमार्टम हाउस पर परिजन व ग्रामीणों की भीड़ रही।

वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की भी मौजूदगी रही। पैनल में शामिल डॉ. सचिन वर्मा ने बताया कि बरामद शव करीब 7 दिन से अधिक पुराना था। शव की हालत अत्यंत खराब अवस्था में थी। हार्ट फैला हुआ मिला, जबकि सिर का कुछ हिस्सा भी गायब था। शव में कीड़े लग चुके थे और एक हाथ का पंजा जानवरों का नोंचा हुआ था। परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस से मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

एकतरफा मोहब्बत की सनक में दो सगे भाइयों की हत्या, पिता ने लगाए गंभीर आरोप : बहजोई, संवाददाता। दो सगे भाइयों की नृशंस हत्या के पीछे एकतरफा मोहब्बत और सनक की कहानी सामने आई है। मृतकों के पिता ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक उनकी बेटी पर जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था। इसी बात को 25 नवंबर को बेटी और उसके साथ आरोपी युवक का झगड़ा भी हुआ था। पिता रामोतार का कहना है कि आरोपी युवक धनवीर उनकी बेटी से एक तरफा प्यार करता था और बार-बार शादी की जिद करता था।

25 नवंबर को धनारी के गांव मझोला में रिश्तेदारी में शादी थी। वह दोनों बेटों के साथ अपने गांव मैथरा धर्मपुर से मझोला शादी में गया था। आरोपी युवक भी उसी शादी में शामिल होने आया था। इसी दौरान आरोपी उसके घर मैथरा धर्मपुर पंहुच गया और बेटी से झगड़ा करने लगा। कुछ देर बाद जब वह अपने घर पहुंचा तो, आरोपी युवक उसकी बेटी से झगड़ा कर रहा था। उसके डांटने पर युवक उससे भी भिड़ गया।

आरोपी ने मझोला में रहकर की थी पढ़ाई मृतक अमरपाल व कमल के हत्यारोपी युवक ने धनारी के गांव मझोला में अपनी ननिहाल में रहकर पढ़ाई की थी। मृतक के मामा मझोला निवासी टीटू पाल ने बताया कि आरोपी ने ननिहाल में रहकर बबराला के निजी स्कूल से इंटर की पढ़ाई की थी। आरोपी धनवीर चंदौसी के निजी कॉलेज से डीफार्मा की पढ़ाई 2022 में पूरी कर चुका है और उघैती में किसी मेडिकल स्टोर में काम करता था। उधर, मामले में लोगों ने हत्यारे को गिरफ्तार कर सख्त सजा की मांग की है। लोगों का कहना है किसी को अंदाजा नहीं था कि वह इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देगा। उन्होंने कहा सख्त सजा दी जाए।

घर से पहले कई बार भाग चुका था आरोपी पुलिस ने बताया कि परिजनों का कहना है कि वह आरोपी धनवीर पूर्व में भी कई बार घर से भागा है। 10 से 15 दिन में गुस्सा शांत हो जाने पर वह घर वापस आ जाता था। जिस कारण परिजनों को उसके व्यवहार का पता नहीं चल पाता था कि वह कब गुस्सा हो जाता है। एएसपी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि हत्यारोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी है। दोस्तों से लेकर उसके कालेज बैचमेंट तक के साथियों से पूछताछ की जा चुकी है लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सुराग हाथ नहीं लगा। अगर परिजन पुलिस को समय से सूचना दे देते तो हत्यारोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में होता।