Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Sambhal Stone Pelted on School Bus Attacked returning from Mathura Vrindavan
मथुरा-वृंदावन घूमकर लौट रही स्कूल बस पर संभल में हमला, पथराव में शीशे टूटे

मथुरा-वृंदावन घूमकर लौट रही स्कूल बस पर संभल में हमला, पथराव में शीशे टूटे

संक्षेप: मथुरा-वृंदावन से गुरुवार को लौट रही स्कूल बस पर उस वक्त अफरातफरी मच गई जब अचानक लाठी-डंडों से लैस युवकों ने बस पर हमला बोल दिया। पथराव करने का आरोप भी है। छात्र-छात्राएं चीखते हुए सीटों के नीचे छिप गए और चालक ने किसी तरह बस दौड़ाकर जान बचाई।

Fri, 7 Nov 2025 09:03 AMSrishti Kunj संवाददाता, संभल
share Share
Follow Us on

मथुरा-वृंदावन से गुरुवार को लौट रही स्कूल बस पर उस वक्त अफरातफरी मच गई जब अचानक लाठी-डंडों से लैस युवकों ने बस पर हमला बोल दिया। पथराव करने का आरोप भी है। छात्र-छात्राएं चीखते हुए सीटों के नीचे छिप गए और चालक ने किसी तरह बस दौड़ाकर जान बचाई। घटना में कई छात्र घायल हो गए। आरोप है कि यह हमला स्कूल के एक अध्यापक ने खुद करवाया था, जिसने टूर के दौरान हुए विवाद के बाद युवकों को बुलाकर बस पर पथराव कराया। प्रधानाचार्य ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ तहरीर थाने में दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामला असमोली थाना क्षेत्र के गांव सैंधरी के धर्मकांटे के पास का है। हरथला स्थित सैनिक वीर अब्दुल हमीद हायर सेकेंड्री स्कूल से 3 नवंबर को दसवीं के 30 छात्र-छात्राओं का शैक्षिक टूर मथुरा-वृंदावन गया था। टूर में शामिल अध्यापक मौ. नजम और छात्र योगेंद्र सिंह के बीच बांके बिहारी मंदिर में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। छात्र ने माफी मांग ली थी और अध्यापकों ने मामला वहीं शांत करा दिया था।

ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस के साथ धक्का-मुक्की कर केमिकल फेंका, तीन महिला कांस्टेबल भर्ती

लेकिन गुरुवार सुबह जब बस लौट रही थी, तभी गांव सैंधरी के धर्मकांटे के पास सड़क किनारे पहले से घात लगाए बैठे करीब 20 युवक लाठी, डंडे और सरिया लेकर बस पर टूट पड़े। उन्होंने बस चालक को रोकने की कोशिश की और जब चालक ने बस भगाई तो पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से बस में बैठे छात्रों और छात्राओं में हाहाकार मच गया। कई ने सीटों के नीचे लेटकर अपनी जान बचाई। बस के कई शीशे टूट गए, और कुछ छात्रों को हल्की चोटें भी आईं।

स्कूल लौटने पर छात्रों ने बताया कि अध्यापक मो. नजम ने मथुरा में हुए विवाद के बाद अपने परिचित युवकों को फोन कर बुलाया था, जिन्होंने बस पर हमला किया। प्रधानाचार्य ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है । असमोली थाना प्रभारी मोहित बालियान ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है, हल्का दरोगा जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रधानाचार्य अख्तर अली ने बताया कि अध्यापक मोहम्मद नजम अली के खिलाफ तहरीर कार्रवाई के लिए पुलिस को दे दी गई है।

संभल के एसपी, कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। टूर के दौरान शिक्षक व छात्र में कुछ बात हुई है। प्रधानाचार्य ने अध्यापक के खिलाफ तहरीर दी है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Sambhal News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |