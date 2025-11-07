मथुरा-वृंदावन घूमकर लौट रही स्कूल बस पर संभल में हमला, पथराव में शीशे टूटे

संक्षेप: मथुरा-वृंदावन से गुरुवार को लौट रही स्कूल बस पर उस वक्त अफरातफरी मच गई जब अचानक लाठी-डंडों से लैस युवकों ने बस पर हमला बोल दिया। पथराव करने का आरोप भी है। छात्र-छात्राएं चीखते हुए सीटों के नीचे छिप गए और चालक ने किसी तरह बस दौड़ाकर जान बचाई।

मथुरा-वृंदावन से गुरुवार को लौट रही स्कूल बस पर उस वक्त अफरातफरी मच गई जब अचानक लाठी-डंडों से लैस युवकों ने बस पर हमला बोल दिया। पथराव करने का आरोप भी है। छात्र-छात्राएं चीखते हुए सीटों के नीचे छिप गए और चालक ने किसी तरह बस दौड़ाकर जान बचाई। घटना में कई छात्र घायल हो गए। आरोप है कि यह हमला स्कूल के एक अध्यापक ने खुद करवाया था, जिसने टूर के दौरान हुए विवाद के बाद युवकों को बुलाकर बस पर पथराव कराया। प्रधानाचार्य ने आरोपी अध्यापक के खिलाफ तहरीर थाने में दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामला असमोली थाना क्षेत्र के गांव सैंधरी के धर्मकांटे के पास का है। हरथला स्थित सैनिक वीर अब्दुल हमीद हायर सेकेंड्री स्कूल से 3 नवंबर को दसवीं के 30 छात्र-छात्राओं का शैक्षिक टूर मथुरा-वृंदावन गया था। टूर में शामिल अध्यापक मौ. नजम और छात्र योगेंद्र सिंह के बीच बांके बिहारी मंदिर में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। छात्र ने माफी मांग ली थी और अध्यापकों ने मामला वहीं शांत करा दिया था।

लेकिन गुरुवार सुबह जब बस लौट रही थी, तभी गांव सैंधरी के धर्मकांटे के पास सड़क किनारे पहले से घात लगाए बैठे करीब 20 युवक लाठी, डंडे और सरिया लेकर बस पर टूट पड़े। उन्होंने बस चालक को रोकने की कोशिश की और जब चालक ने बस भगाई तो पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से बस में बैठे छात्रों और छात्राओं में हाहाकार मच गया। कई ने सीटों के नीचे लेटकर अपनी जान बचाई। बस के कई शीशे टूट गए, और कुछ छात्रों को हल्की चोटें भी आईं।

स्कूल लौटने पर छात्रों ने बताया कि अध्यापक मो. नजम ने मथुरा में हुए विवाद के बाद अपने परिचित युवकों को फोन कर बुलाया था, जिन्होंने बस पर हमला किया। प्रधानाचार्य ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है । असमोली थाना प्रभारी मोहित बालियान ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है, हल्का दरोगा जांच कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रधानाचार्य अख्तर अली ने बताया कि अध्यापक मोहम्मद नजम अली के खिलाफ तहरीर कार्रवाई के लिए पुलिस को दे दी गई है।