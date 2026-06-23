संपत्ति के लिए भतीजे की हत्या कर छत के हुक से लटकाया शव, बेटे संग चाचा गिरफ्तार

संभल में पैतृक संपत्ति के लिए चाचा और भाई ने मिलकर भतीजे की हत्या कर दी। उसका गला दबाकर हत्या की उसके बाद आत्महत्या दिखाने के लिए शव को छत के हुक से लटका दिया शव। पुलिस ने खुलासा करते हुए बेटे संग चाचा को गिरफ्तार कर लिया है।

यूपी के संभल में पैतृक संपत्ति के लिए चाचा ने भतीजे की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले में खुलासा कर दिया है। पवांसा गांव में फंदे पर प्रवेंद्र का शव लटका मिला था। पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन 48 घंटे में हत्या का पर्दाफाश हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ।

दो दिन पहले पवांसा गांव में घर के बंद कमरे में फंदे पर लटके मिले 22 वर्षीय प्रवेंद्र राघव की मौत खुदकुशी नहीं, बल्कि पैतृक संपत्ति के लिए सुनियोजित हत्या थी। पुलिस ने सोमवार को इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए मृतक के सगे चाचा सुनील उर्फ गिरधारी और चचेरे भाई रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिता-पुत्र ने पहले प्रवेंद्र का गला घोंटकर उसकी जान ली और फिर वारदात को ‘आत्महत्या’ का रूप देने के लिए शव को छत के हुक से लटका दिया। सोमवार को पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि फोरेंसिक साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कड़ियों को जोड़कर पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया है।

पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि कोतवाली बहजोई के पवांसा निवासी प्रवेंद्र राघव अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। माता-पिता की असमय मृत्यु के बाद वह घर में बिल्कुल अकेला रह गया था और गांव में स्थित पैतृक मकान का इकलौता वारिस था। प्रवेंद्र अपनी जरूरतों के लिए उस मकान को किसी बाहरी व्यक्ति को अच्छे दामों में बेचना चाहता था।

इसी बीच उसके सगे चाचा सुनील उर्फ गिरधारी और चचेरे भाई रोहित की नियत उस संपत्ति के लिए बिगड़ गई। दोनों पिता-पुत्र प्रवेंद्र पर उस मकान को बेहद सस्ते दामों में उनके नाम करने का लगातार मानसिक दबाव बना रहे थे। जब प्रवेंद्र ने मकान उन्हें औने-पौने दाम में बेचने से साफ इनकार कर दिया, तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या करने की खौफनाक साजिश रच डाली।

पूछताछ में सामने आया कि 20 जून को आरोपियों ने बातचीत के बहाने प्रवेंद्र को अपने पास बुलाया। मौका पाकर दोनों ने उसे दबोच लिया और बेरहमी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद कानून की आंखों में धूल झोंकने और पुलिस को गुमराह करने के लिए दोनों ने शव को कमरे के भीतर ले जाकर छत पर लगे हुक से रस्सी के सहारे लटका दिया, ताकि पूरा मामला पहली नजर में सुसाइड नजर आए। 20 जून को जब शव बरामद हुआ तो पुलिस भी इसे आत्महत्या मान रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही विभाग के होश उड़ गए, क्योंकि उसमें मौत की वजह फंदा नहीं बल्कि दम घुटना (गला दबाना) आया था।