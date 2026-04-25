Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

माता, मेरी बच्ची को जिंदा कर दो…, मंदिर पहुंच चमत्कार की आस में बिलखता रहा पिता

Apr 25, 2026 09:58 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, संभल
share

यूपी के संभल में शुक्रवार सुबह मौलागढ़ गांव में एक ऐसा मंजर देखने को मिला, जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। चार माह की मासूम बच्ची की मौत के बाद उसका पिता उसे गोद में लेकर सीधे गांव के देवी मंदिर पहुंच गया।

माता, मेरी बच्ची को जिंदा कर दो…, मंदिर पहुंच चमत्कार की आस में बिलखता रहा पिता

यूपी के संभल में शुक्रवार सुबह मौलागढ़ गांव में एक ऐसा मंजर देखने को मिला, जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। चार माह की मासूम बच्ची की मौत के बाद उसका पिता उसे गोद में लेकर सीधे गांव के देवी मंदिर पहुंच गया। आंखों में उम्मीद और दिल में दर्द लिए वह मां के चरणों में बच्ची को रखकर बार-बार यही गुहार लगाता रहा “मां, मेरी बच्ची को जिंदा कर दो…”। मंदिर परिसर में गूंजती सिसकियों और उस पिता की टूटती आवाज ने माहौल को पूरी तरह गमगीन कर दिया। वहां मौजूद लोग भी खुद को रोक नहीं सके, हर आंख नम थी, हर चेहरा मायूस।

गांव निवासी विजेंद्र की चार माह की पुत्री प्रियांशी को गुरुवार शाम बुखार आया था। परिजन उसे दवा दिलाकर घर ले आए, लेकिन शुक्रवार सुबह अचानक हालत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी सांसें थम गईं। बेटी की मौत को स्वीकार न कर पाने वाला पिता उसे लेकर सीधे मंदिर पहुंचा। वहां उसने बच्ची को मां के चरणों में रख दिया और चमत्कार की आस में रोता-बिलखता रहा।

ये भी पढ़ें:यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, अभ्यर्थियों के लिए राहत

उसकी हर पुकार जैसे पत्थरों से टकराकर लौट रही थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। धीरे-धीरे मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी उसे समझाते रहे कि अब बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन एक पिता का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। काफी देर बाद ग्रामीणों के समझाने पर उसने भारी मन से बच्ची के अंतिम संस्कार के लिए सहमति दी।

शायद मुझसे ही गलती हो गई…, खुद को कोसता रहा पिता

मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा विजेंद्र बार-बार खुद को ही कोसता रहा। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था, जिसे सुनकर आसपास खड़े लोग भी सन्न रह गए। वह बिलखते हुए कहता रहा कि “अगर मैं इसे नहीं लाता तो शायद यह जिंदा रहती… मैंने ही गलती कर दी…”। इतना ही नहीं, आहत पिता खुद को “हत्यारा” तक कहने लगा। उसकी जुबान पर बस एक ही बात थी कि “मैं बच्चों का हत्यारोपी हूं… आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि भगवान हर बार मेरी परीक्षा ले रहा है…।

ये भी पढ़ें:UP News Live: मोमोज बेचने वाला बना करोड़पति, यूपी में गर्मी का येलो अलर्ट जारी

पहले भी उजड़ चुका आंगन

विजेंद्र के दर्द की परतें यहीं खत्म नहीं होतीं। यह पहली बार नहीं है जब उसकी गोद सूनी हुई हो-यह सिलसिला जैसे उसकी किस्मत में लिख दिया गया हो। उसने बताया कि इससे पहले भी वह अपने तीन बच्चों को खो चुका है। पहली बेटी जन्म लेते ही दुनिया छोड़ गई, दूसरी ने महज पांच दिन में दम तोड़ दिया, जबकि बेटा भी एक माह से ज्यादा जीवित नहीं रह सका। हर बार घर में किलकारी गूंजने से पहले ही सन्नाटा पसर गया।

गरीबी के बीच टूटा सहारा

विजेंद्र चौकीदारी और फल बेचकर अपने परिवार का गुजर-बसर करता है। सीमित संसाधनों में जैसे-तैसे जिंदगी चल रही थी, लेकिन इस हादसे ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया है। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे मौलागढ़ गांव में मातम छा गया है। हर गली, हर चौपाल पर इसी घटना की चर्चा है। लोग कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है लेकिन भगवान ऐसी परीक्षा किसी की न लें। यह मंजर देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।

ये भी पढ़ें:गाड़ी में बैठकर कर रहे थे डकैती की प्लानिंग, हथौड़ा-पेचकस-चाकू-तमंचा संग 7 पकड़े
Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Sambhal News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।