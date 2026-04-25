माता, मेरी बच्ची को जिंदा कर दो…, मंदिर पहुंच चमत्कार की आस में बिलखता रहा पिता

यूपी के संभल में शुक्रवार सुबह मौलागढ़ गांव में एक ऐसा मंजर देखने को मिला, जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। चार माह की मासूम बच्ची की मौत के बाद उसका पिता उसे गोद में लेकर सीधे गांव के देवी मंदिर पहुंच गया।

यूपी के संभल में शुक्रवार सुबह मौलागढ़ गांव में एक ऐसा मंजर देखने को मिला, जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। चार माह की मासूम बच्ची की मौत के बाद उसका पिता उसे गोद में लेकर सीधे गांव के देवी मंदिर पहुंच गया। आंखों में उम्मीद और दिल में दर्द लिए वह मां के चरणों में बच्ची को रखकर बार-बार यही गुहार लगाता रहा “मां, मेरी बच्ची को जिंदा कर दो…”। मंदिर परिसर में गूंजती सिसकियों और उस पिता की टूटती आवाज ने माहौल को पूरी तरह गमगीन कर दिया। वहां मौजूद लोग भी खुद को रोक नहीं सके, हर आंख नम थी, हर चेहरा मायूस।

गांव निवासी विजेंद्र की चार माह की पुत्री प्रियांशी को गुरुवार शाम बुखार आया था। परिजन उसे दवा दिलाकर घर ले आए, लेकिन शुक्रवार सुबह अचानक हालत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी सांसें थम गईं। बेटी की मौत को स्वीकार न कर पाने वाला पिता उसे लेकर सीधे मंदिर पहुंचा। वहां उसने बच्ची को मां के चरणों में रख दिया और चमत्कार की आस में रोता-बिलखता रहा।

उसकी हर पुकार जैसे पत्थरों से टकराकर लौट रही थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। धीरे-धीरे मंदिर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी उसे समझाते रहे कि अब बच्ची इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन एक पिता का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। काफी देर बाद ग्रामीणों के समझाने पर उसने भारी मन से बच्ची के अंतिम संस्कार के लिए सहमति दी।

शायद मुझसे ही गलती हो गई…, खुद को कोसता रहा पिता मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा विजेंद्र बार-बार खुद को ही कोसता रहा। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था, जिसे सुनकर आसपास खड़े लोग भी सन्न रह गए। वह बिलखते हुए कहता रहा कि “अगर मैं इसे नहीं लाता तो शायद यह जिंदा रहती… मैंने ही गलती कर दी…”। इतना ही नहीं, आहत पिता खुद को “हत्यारा” तक कहने लगा। उसकी जुबान पर बस एक ही बात थी कि “मैं बच्चों का हत्यारोपी हूं… आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि भगवान हर बार मेरी परीक्षा ले रहा है…।

पहले भी उजड़ चुका आंगन विजेंद्र के दर्द की परतें यहीं खत्म नहीं होतीं। यह पहली बार नहीं है जब उसकी गोद सूनी हुई हो-यह सिलसिला जैसे उसकी किस्मत में लिख दिया गया हो। उसने बताया कि इससे पहले भी वह अपने तीन बच्चों को खो चुका है। पहली बेटी जन्म लेते ही दुनिया छोड़ गई, दूसरी ने महज पांच दिन में दम तोड़ दिया, जबकि बेटा भी एक माह से ज्यादा जीवित नहीं रह सका। हर बार घर में किलकारी गूंजने से पहले ही सन्नाटा पसर गया।