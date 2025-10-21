श्रद्धालुओं से भरी ई-रिक्शा को ट्रक ने रौंदा, 2 की मौके पर ही मौत; गंगा स्नान से लौट रहे थे सभी

संक्षेप: संभल में सड़क हादसे ने त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया। दरअसल गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की ई-रिक्शा को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे दो श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। जबकी तीसरा श्रद्धालु बुरी तरह घायल हो गया।

यूपी के संभल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया। दरअसल गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की ई-रिक्शा को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे दो श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। जबकी तीसरा श्रद्धालु बुरी तरह घायल हो गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

गंगा स्नान कर लौट रहे तीन श्रद्धालुओं की ई-रिक्शा में उस समय जान पर बन आई जब रजपुरा थाना क्षेत्र के गवां-अनूपशहर मार्ग स्थित टी-पॉइंट के पास एक बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सिकंदराबाद के रहने वाले सुक्खा और अलीगढ़ के हरदुआगंज के रहने वाले देवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीसरा यात्री सिकंदराबाद के पक्का बाग मोहल्ले का राजू गंभीर रूप से घायल हो गया।

आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को रजपुरा सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर हालत देख राजू को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। उधर, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया। वहीं, ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस अब ट्रक चालक की तलाश में जुटी है।