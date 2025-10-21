Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Sambhal E rickshaw full of devotees crushed by truck 2 killed on the spot
श्रद्धालुओं से भरी ई-रिक्शा को ट्रक ने रौंदा, 2 की मौके पर ही मौत; गंगा स्नान से लौट रहे थे सभी

श्रद्धालुओं से भरी ई-रिक्शा को ट्रक ने रौंदा, 2 की मौके पर ही मौत; गंगा स्नान से लौट रहे थे सभी

संक्षेप: संभल में सड़क हादसे ने त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया। दरअसल गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की ई-रिक्शा को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे दो श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। जबकी तीसरा श्रद्धालु बुरी तरह घायल हो गया। 

Tue, 21 Oct 2025 02:27 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, संभल
यूपी के संभल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया। दरअसल गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की ई-रिक्शा को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे दो श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। जबकी तीसरा श्रद्धालु बुरी तरह घायल हो गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

गंगा स्नान कर लौट रहे तीन श्रद्धालुओं की ई-रिक्शा में उस समय जान पर बन आई जब रजपुरा थाना क्षेत्र के गवां-अनूपशहर मार्ग स्थित टी-पॉइंट के पास एक बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सिकंदराबाद के रहने वाले सुक्खा और अलीगढ़ के हरदुआगंज के रहने वाले देवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीसरा यात्री सिकंदराबाद के पक्का बाग मोहल्ले का राजू गंभीर रूप से घायल हो गया।

आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को रजपुरा सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर हालत देख राजू को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। उधर, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया। वहीं, ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस अब ट्रक चालक की तलाश में जुटी है।

हादसे ने दो परिवारों की छीनी खुशियां

यह हादसा न सिर्फ दो परिवारों की खुशियां छीन गया, बल्कि क्षेत्र में भी गमगीन माहौल छोड़ गया। हादसे की खबर मिलते ही दोनों मृतकों के घरों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। श्रद्धालु जिस गंगा घाट से लौट रहे थे, वह सिसौना घाट है। यहां अक्सर श्रद्धालु आस्था के डुबकी लगाने आते है। लेकिन किसे पता था कि इन डुबकी के बाद मौत इन श्रद्धालुों का रास्त रोक लेगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
