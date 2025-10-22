महाकोष वालों की प्रधान दावेदारी, भाजपा पर भड़के अखिलेश, कहा- सत्ताधारी करवा रहे वसूली

संक्षेप: यूपी से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक ओवरलोड ट्रकों के चलते हादसों की संख्या बढ़ी है। इसके बाद एक मीडिया हाउस ने इसमें जांच की जिसका एक वीडियो वायरल हो गया है। इसी वीडियो का संज्ञान लेते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।

यूपी से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक ओवरलोड ट्रकों के चलते हादसों की संख्या बढ़ी है। इसके बाद एक मीडिया हाउस ने इसमें जांच की जिसका एक वीडियो वायरल हो गया है। इसी वीडियो का संज्ञान लेते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर भाजपा पर आरोप लगाए हैं कि भाजपा सरकार वसूली करवा रही है।

अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा सरकार में हर विभाग में भ्रष्टाचार का जो पहाड़ खड़ा हो रहा है उसका मूल कारण वसूली करनेवाले नहीं हैं बल्कि वो ‘मुख्य सत्ताधारी’ लोग हैं जो वसूली करवा रहे हैं क्योंकि उनकी आपस की लड़ाई बहुत बड़ी है और पद की प्रधान महत्वाकांक्षा भी। वसूली, घूस, कमीशन और चंदे से जमा किये जा रहे अकूत धन से दरअसल ‘महापद’ की तैयारी हो रही है। *मुख्यकोष को प्रधानकोष से बड़ा किया जा रहा है* क्योंकि भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों की यही परंपरा रही है कि जिसके पास ‘महाकोष’ की व्यवस्था होगी, उस की ही प्रधान दावेदारी होगी। महापद की इस प्रतिस्पर्धा में वसूली के कारण हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है और आख़िर में इस रस्साकशी में आम जनता को सब ख़ामियाजा भुगतना पड़ रहा है।