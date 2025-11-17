Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup sai temple priest murdered after robbery body found in room above temple
यूपी: साईं मंदिर में लूटपाट के बाद पुजारी की हत्या, मंदिर के ऊपर बने कमरे में मिली लाश

यूपी: साईं मंदिर में लूटपाट के बाद पुजारी की हत्या, मंदिर के ऊपर बने कमरे में मिली लाश

संक्षेप: रोज सुबह होने वाली आरती के समय पुजारी के न उठने पर पड़ोस के आशीष दीक्षित ने मंदिर के चेयरमैन को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि पुजारी मंदिर के ऊपर बने कमरे में बेड पर मृत पड़े थे। उनके गले में कपड़ा फंसा हुआ था और पैर भी बंधे थे। मंदिर से चांदी के मुकुट भी गायब हैं।

Mon, 17 Nov 2025 09:20 AMAjay Singh संवाददाता, बदायूं
share Share
Follow Us on

Murder in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के बदायूं के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के नवादा स्थित साईं मंदिर में बदमाशों ने लूटपाट के दौरान मुख्य पुजारी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मंदिर का सीसीटीवी कैमरा तोड़कर डीबीआर अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुंवरगांव थाना क्षेत्र के कलियाकाजमपुर निवासी 40 वर्षीय मनोज पुत्र नन्नूमल करीब 10 वर्षों से साईं मंदिर में मुख्य पुजारी थे। रोज सुबह होने वाली आरती के समय पुजारी के न उठने पर पड़ोस के आशीष दीक्षित ने मंदिर के चेयरमैन सुरेंद्र वैश्य को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि पुजारी मंदिर के ऊपर बने कमरे में बेड पर मृत पड़े थे। उनके गले में कपड़ा फंसा हुआ था और पैर भी बंधे थे, जिससे स्पष्ट है कि हत्या गला दबाकर की गई है। मंदिर से चांदी के मुकुट भी गायब हैं।

पुलिस यह पता लगा रही है कि पुजारी की हत्या लूटपाट के इरादे से की गई थी, या फिर कोई अन्य कारण भी रहा है। सूचना पर फॉरेंसिक टीम, एसओजी, स्वाट और सर्विलांस यूनिट के साथ एसपी देहात हृदेश कठेरिया, एसपी सिटी विजयेन्द्र द्विवेदी, सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय और सिविल लाइंस व सदर कोतवाली पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची है। पुलिस मंदिर के अंदर-बाहर से साक्ष्य जुटाने में लग गई है।

ये भी पढ़ें:UP Weather: दिसंबर आते ही कड़कड़ाती सर्दी की होगी शुरुआत, सताने लगी शीतलहर
ये भी पढ़ें:नए साल से पहले यूपी में शिक्षकों को प्रमोशन देने की तैयारी, जल्द मिलेगी खुशखबरी
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |