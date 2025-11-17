यूपी: साईं मंदिर में लूटपाट के बाद पुजारी की हत्या, मंदिर के ऊपर बने कमरे में मिली लाश
संक्षेप: रोज सुबह होने वाली आरती के समय पुजारी के न उठने पर पड़ोस के आशीष दीक्षित ने मंदिर के चेयरमैन को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि पुजारी मंदिर के ऊपर बने कमरे में बेड पर मृत पड़े थे। उनके गले में कपड़ा फंसा हुआ था और पैर भी बंधे थे। मंदिर से चांदी के मुकुट भी गायब हैं।
Murder in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के बदायूं के सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के नवादा स्थित साईं मंदिर में बदमाशों ने लूटपाट के दौरान मुख्य पुजारी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मंदिर का सीसीटीवी कैमरा तोड़कर डीबीआर अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए।
कुंवरगांव थाना क्षेत्र के कलियाकाजमपुर निवासी 40 वर्षीय मनोज पुत्र नन्नूमल करीब 10 वर्षों से साईं मंदिर में मुख्य पुजारी थे। रोज सुबह होने वाली आरती के समय पुजारी के न उठने पर पड़ोस के आशीष दीक्षित ने मंदिर के चेयरमैन सुरेंद्र वैश्य को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि पुजारी मंदिर के ऊपर बने कमरे में बेड पर मृत पड़े थे। उनके गले में कपड़ा फंसा हुआ था और पैर भी बंधे थे, जिससे स्पष्ट है कि हत्या गला दबाकर की गई है। मंदिर से चांदी के मुकुट भी गायब हैं।
पुलिस यह पता लगा रही है कि पुजारी की हत्या लूटपाट के इरादे से की गई थी, या फिर कोई अन्य कारण भी रहा है। सूचना पर फॉरेंसिक टीम, एसओजी, स्वाट और सर्विलांस यूनिट के साथ एसपी देहात हृदेश कठेरिया, एसपी सिटी विजयेन्द्र द्विवेदी, सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय और सिविल लाइंस व सदर कोतवाली पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची है। पुलिस मंदिर के अंदर-बाहर से साक्ष्य जुटाने में लग गई है।