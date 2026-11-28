दामाद ने वायरल किए सास के अश्लील फोटो, साले के नाम से आईडी बनाकर मांगे 10 लाख
सहारनपुर में एक दामाद ने अपनी सास के अश्लील फोटो वायरल किए। साले के नाम से फर्जी आईडी बनाकर फोटो पोस्ट किए। इसके बाद ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपये की मांग रखी। आरोप है कि दामाद ने जान से मारने की भी धनकी दी थी।
सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता। रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर ब्लैकमेलिंग किए जाने का मामला सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि सहारनपुर में एक युवक के बहनोई ने इंस्टाग्राम पर उसके नाम से फर्जी आईडी बनाकर युवक की मां की अश्लील तस्वीरें तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दीं। दामाद ने ही सास की अस्लील तस्वीरें बनाईं और फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दीं। इसके बाद दामाद ने उन्हें ब्लैकमेल किया, रुपयों की मांग की और जान से मारने की धमकी भी दी।
युवक ने बताया कि आरोपी बहनोई तस्वीरें वायरल करने के बाद युवक को जान से मारने की धमकी देकर 10 लाख रुपये मांग रहा है। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की तो उनके आदेश पर मंडी कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंडी कोतवाली क्षेत्र निवासी युवक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र के श्यामनगर, खजूर वाली गली निवासी उसका बहनोई आस मोहम्मद इस पूरे मामले में शामिल है।
युवक ने बताया कि आम मोहम्मद ने इंस्टाग्राम पर उसके नाम से फर्जी अकाउंट बनाया और उसकी मां की अश्लील तस्वीरें तैयार कर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दीं। पीड़ित के मुताबिक, तस्वीरें वायरल करने के बाद आरोपी उसे लगातार धमकियां दे रहा है। आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर 10 लाख रुपये की मांग की है। उन्होंने परेशान होकर पुलिस में बहनोई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है।
डिजिटल साक्ष्यों की जांच करेगी पुलिस
एसएसपी के आदेश पर मंडी कोतवाली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब फर्जी इंस्टाग्राम एकाउंट, तस्वीरों के प्रसार और ब्लैकमेलिंग से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि तस्वीरें किन-किन सोशल मीडिया एकाउंट और लोगों तक पहुंचाई गईं।
पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए टीम लगा दी गई है। साथ ही डिजिटल अकाउंट की जांच कर फोटो हटवाई जा रही हैं। आरोपी ने फोटो बनाकर पोस्ट की थीं। पीड़ित का कहना है कि फोटो जिस आईडी से पोस्ट की गईं हैं वो उसी के नाम से फर्जी आईडी बनाई गई है। इन्हीं फोटो के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल कर रकम की मांग रखी गई है। रकम न देने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई। मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें