Video: दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर गाड़ी बैक करना पड़ा भारी, हादसे में गईं चार जान
Viral Video: दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर एक गाड़ी बैक करना भारी पड़ गया। पीछे से आ रही दूसरा गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में एक ही परिवार के चार की मौत हो गई। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
यूपी के सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे ने सभी को हैरत में डाल दिया। गांव हलगोया के पास हुए भीषण सड़क हादसे में चार की मौत हो गई। सभी शुक्रवार को हरिद्वार से गंगा स्नान कर आ रहे थे। सभी सोनीपत के मंडारा गांव निवासी बताए जा रहे हैं। परिवार की टियागो कार को पीछे से तेज रफ्तार स्कार्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी भयावह थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए थे। प्रवीण, उनकी पत्नी प्रीति, मां सुदेश और नौ वर्षीय भतीजे शिवांश की मौत हो गई थी। हादसे में 71 वर्षीय सुदेश, उनके बेटे 40 वर्षीय प्रवीण, बहू 37 वर्षीय प्रीति और नौ वर्षीय मासूम शिवांश की मौके पर ही मौत हो गई थी।
हादसे का वीडियो वायरल
हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि गाड़ी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक गाड़ी टियागो बैक कर रही है। वहीं, पीछे से आ रही सफेद रंग की स्कार्पियो कार ने टियागो में टक्कर मार दी। इसके बाद एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। वीडियो में दिख रहा है स्कार्पियो कार चालक बड़ी तेजी से कार को दौड़ा रहा था।
जयदेव गाड़ी चला रहा था। जब वह दिल्ली - देहरादून एक्सप्रेस वे पर गांव हलगोया कट टोल से पहले पहुंचे तो उसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे स्कॉर्पियो गाड़ी चालक ने उनकी गाडी में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। चीख पुकार के बीच कुछ लोगों ने अपनी गाडी हाईवे पर रोक कर उनकी मदद की और एंबुलेंस की सहायता से उन्हें जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान प्रवीण, प्रीति, शिवांश, सुदेश की मौत हो गई।
टूटी पसलियां और दम घुटने से हुई थी चारों की मौत
भीषण सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी बयां कर दी है। चिकित्सकों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में सामने आया कि हादसे में जान गंवाने वाले मासूम सहित चारों लोगों की पसलियां टूट गई थीं। भीषण चोटों के साथ सीने पर पड़े जबरदस्त दबाव के कारण उनका दम घुट गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे में 71 वर्षीय सुदेश, उनके बेटे 40 वर्षीय प्रवीण, बहू 37 वर्षीय प्रीति और नौ वर्षीय मासूम शिवांश की मौके पर ही मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों के पैनल के अनुसार दुर्घटना के दौरान टक्कर का प्रभाव इतना अधिक था कि चारों के सीने पर जबरदस्त दबाव पड़ा। पसलियां टूटने से फेफड़ों और श्वसन तंत्र पर गंभीर असर हुआ, जिससे दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई।
अज्ञात के खिलाफ मुकदमा
हादसे को लेकर पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कार का नंबर भी दर्ज किया गया है। पीड़ित परिवार के जयदेव पुत्र चरण सिंह गांव गांव मंढौरा जिला सोनीपत ने दर्ज कराए मामले में बताया कि वह परिवार के साथ हरिद्वार गंगा स्नान कर लौट रहे थे। तभी पीछे से आ रही कार ने तेज टक्कर मारी।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें