Video: दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर गाड़ी बैक करना पड़ा भारी, हादसे में गईं चार जान

Viral Video: दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर एक गाड़ी बैक करना भारी पड़ गया। पीछे से आ रही दूसरा गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में एक ही परिवार के चार की मौत हो गई। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

यूपी के सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे ने सभी को हैरत में डाल दिया। गांव हलगोया के पास हुए भीषण सड़क हादसे में चार की मौत हो गई। सभी शुक्रवार को हरिद्वार से गंगा स्नान कर आ रहे थे। सभी सोनीपत के मंडारा गांव निवासी बताए जा रहे हैं। परिवार की टियागो कार को पीछे से तेज रफ्तार स्कार्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी भयावह थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए थे। प्रवीण, उनकी पत्नी प्रीति, मां सुदेश और नौ वर्षीय भतीजे शिवांश की मौत हो गई थी। हादसे में 71 वर्षीय सुदेश, उनके बेटे 40 वर्षीय प्रवीण, बहू 37 वर्षीय प्रीति और नौ वर्षीय मासूम शिवांश की मौके पर ही मौत हो गई थी।

हादसे का वीडियो वायरल हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि गाड़ी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक गाड़ी टियागो बैक कर रही है। वहीं, पीछे से आ रही सफेद रंग की स्कार्पियो कार ने टियागो में टक्कर मार दी। इसके बाद एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। वीडियो में दिख रहा है स्कार्पियो कार चालक बड़ी तेजी से कार को दौड़ा रहा था।

जयदेव गाड़ी चला रहा था। जब वह दिल्ली - देहरादून एक्सप्रेस वे पर गांव हलगोया कट टोल से पहले पहुंचे तो उसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे स्कॉर्पियो गाड़ी चालक ने उनकी गाडी में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। चीख पुकार के बीच कुछ लोगों ने अपनी गाडी हाईवे पर रोक कर उनकी मदद की और एंबुलेंस की सहायता से उन्हें जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान प्रवीण, प्रीति, शिवांश, सुदेश की मौत हो गई।

टूटी पसलियां और दम घुटने से हुई थी चारों की मौत भीषण सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी बयां कर दी है। चिकित्सकों के पैनल द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में सामने आया कि हादसे में जान गंवाने वाले मासूम सहित चारों लोगों की पसलियां टूट गई थीं। भीषण चोटों के साथ सीने पर पड़े जबरदस्त दबाव के कारण उनका दम घुट गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे में 71 वर्षीय सुदेश, उनके बेटे 40 वर्षीय प्रवीण, बहू 37 वर्षीय प्रीति और नौ वर्षीय मासूम शिवांश की मौके पर ही मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों के पैनल के अनुसार दुर्घटना के दौरान टक्कर का प्रभाव इतना अधिक था कि चारों के सीने पर जबरदस्त दबाव पड़ा। पसलियां टूटने से फेफड़ों और श्वसन तंत्र पर गंभीर असर हुआ, जिससे दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई।