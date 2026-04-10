सहारनपुर में मजदूरों के टेंट पर पलटा बजरी से भरा ट्रक, तीन की मौत, दो गंभीर
यूपी के सहारनपुर में भीषण हादसे में तीन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नागल क्षेत्र में सीडकी-झबरेड़ा मार्ग पर आधी रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। बजरी (खनिज सामग्री) से भरा ट्रक मजदूरों के टेंट पर पलट गया, जिससे तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई।
यूपी के सहारनपुर में भीषण हादसे में तीन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नागल क्षेत्र में सीडकी-झबरेड़ा मार्ग पर आधी रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। बजरी (खनिज सामग्री) से भरा ट्रक मजदूरों के टेंट पर पलट गया, जिससे तीन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मार्ग पर बन रहे पुल के पास ट्रक चढ़ने के दौरान असंतुलित होकर पलट गया। ट्रक के नीचे उस समय टेंट में सो रहे मजदूर दब गए। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।
रात 11 बजे हादसा हुआ। पुलिस को रात में घटना की जानकारी दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद बजरी में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। सभी मजदूर बेहट क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। उल्लेखनीय है कि उक्त स्थान पर पिछले डेढ़ माह से पुल निर्माण का कार्य जारी है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतकों में असगर, इख्तियार व शौकीन निवासी मिर्जापुर जिला सहारनपुर निवासी है। मृतकों के परिवार को घटना की जानकारी दी गई है। मृतकों के परिवार में कोहराम मचा है। परिवारों को शव सौंपे जाएंगे। वहीं, घायलों का इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ट्रक चालक को पकड़ने के लिए भी दबिश दी जा रही है। पुलिस ने कहा कि जल्द ट्रक चालक को पकड़कर उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सो रहे मजदूरों पर पलटा
मामले में मिली जानकारी के अनुसार नागल थाना क्षेत्र के सीडकी झबरेडा मार्ग पर गांव बोहडुपुर के निकट निर्माणाधीन पुलिया के निकट वहां कार्यरत सो रहे 6 मजदूरों के उपर बजरी से भरा ट्रक पलटा। रात करीब 11 बजे हुआ हादसा। बजरी मे दबे मजदूरों को निकालने के लिए रात में ही बचाव कार्य किया गया। पुलिस की मदद स्थानिय लोगों ने भी की। हालांकि तीन मजदूरों की मौत हो चुकी थी। वहीं, घायलों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें