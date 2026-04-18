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यूपी में छात्रा के पीछे पड़ा सांप, तीसरी बार डसा, सर्पदंश से पिता की जा चुकी है जान

Apr 18, 2026 10:38 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सांप एक छात्रा के पीछे पड़ गया है। सांप ने तीसरी बार डसा है। घटना के बाद स्कूल में अफरातफरी का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते उपचार मिलने से छात्रा की हालत में सुधार बताया जा रहा है।

यूपी में छात्रा के पीछे पड़ा सांप, तीसरी बार डसा, सर्पदंश से पिता की जा चुकी है जान

UP News: यूपी के सहारनपुर में सांप एक छात्रा के पीछे पड़ गया है। ननौता के मित्तरगढ़ रोड स्थित एक स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब 12वीं की छात्रा को सांप ने डस लिया। घटना के बाद स्कूल में अफरातफरी का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते उपचार मिलने से छात्रा की हालत में सुधार बताया जा रहा है। यह कोई पहली बार नहीं था जब सांप ने उसे डसा था, इससे पहले भी दो बार डस चुका है। यही इस छात्रा के पिता की जान सांप के डसने से गई थी। इससे छात्रा के परिवार के लोग दहशत में हैं।

जानकारी के अनुसार, शनिवार को करीब 11 बजे छात्रा लक्ष्मी मित्तल पुत्री प्रवीण मित्तल कक्षा से बाहर पानी पीने के लिए नल पर गई थी। इसी दौरान पास में रखी लकड़ियों के बीच छिपे सांप ने अचानक निकलकर उसे काट लिया। सांप के डसते ही छात्रा घबरा गई और मौके पर मौजूद अन्य छात्र-छात्राओं और शिक्षकों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही अध्यापक तुरंत सक्रिय हो गए और परिजनों को सूचना दी।

इसके बाद आनन-फानन में छात्रा को निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार है। इस घटना ने इसलिए भी लोगों को झकझोर दिया क्योंकि छात्रा लक्ष्मी को पहले भी दो बार सांप डस चुका है। छात्रा के पिता प्रवीण मित्तल की मौत भी सर्पदंश के कारण हो चुकी है। लगातार हो रही इन घटनाओं से परिवार पर सर्पदंश का साया बना हुआ है, जिसे लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। वहीं छात्रा के घर वाले भी दहशत में हैं। उनको अपनी बेटी को लेकर डर सता रहा है।

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स्कूल परिसर में होनी चहिए साफं-सफाई

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। यहां के लोगों का कहना है कि स्कूल परिसर और आसपास साफ-सफाई होनी चाहिए। इसके साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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