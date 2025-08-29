UP Saharanpur Student took Air gun to school threaten Teacher For scolding him होमवर्क न करने पर शिक्षक ने डांटा, टीचर को धमकाने के लिए एयर गन लेकर स्कूल पहुंचा छात्र, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Saharanpur Student took Air gun to school threaten Teacher For scolding him

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, सहारनपुरFri, 29 Aug 2025 01:19 PM
यूपी के सहारनपुर में एक छात्र अपने टीचर को धमकी देने के लिए एयर गन लेकर स्कूल में पहुंच गया। घर से होम वर्क करके लाने की टीचर की बात पर छात्र को इतना गुस्सा आया कि वह एयर गन लेकर अध्यापक को धमकाने पहुंच गया। स्कूल प्रबंधन को इसका पता चला तो हड़कंप मच गया। स्कूल ने कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया। छात्र के परिवार को स्कूल में बुलाया गया।

जानकारी के अनुसार मामला महंगी स्थित नारायण जनता इंटर कॉलेज का है। अध्यापक ने छात्र को चार दिन पहले क्लास में सभी को होमवर्क करने के लिए दिया था। सभी को घर से काम करके लाना था। लेकिन एक छात्र उस दिए गए काम को पूरा नहीं कर सका। छात्र के स्कूल आने पर अध्यापक ने सभी का काम चेक किया तो छात्र का काम पूरा न देखकर उसे डांट लगा दी। पूरी क्लास के सामने डांट खाने के बाद छात्र ने अपने आपको अपमानित महसूस किया।

गुस्साया छात्र इसके बाद एयर गन लेकर शिक्षक के सामने पहुंच गया। छात्र की इस हरकत पर खलबली मच गई। प्रधानाचार्य नरेश चमोली ने छात्र के परिजनों को घर से बुला लिया तथा उसकी हरकत के बारे में बताया। परिजनों द्वारा खेद जताने पर तथा छात्र द्वारा माफी मांगने और भविष्य में ऐसी गलती न करने की आश्वासन के बाद उसका निलंबन वापस ले लिया गया। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि आगे भविष्य में छात्र के और गलत कदम उठाने की संभावना को देखते हुए उसे निलंबित किया गया था लेकिन परिवार के कहने पर निलंबन वापस लिया गया है।

