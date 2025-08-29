होमवर्क न करने पर शिक्षक ने डांटा, टीचर को धमकाने के लिए एयर गन लेकर स्कूल पहुंचा छात्र

यूपी के सहारनपुर में एक छात्र अपने टीचर को धमकी देने के लिए एयर गन लेकर स्कूल में पहुंच गया। घर से होम वर्क करके लाने की टीचर की बात पर छात्र को इतना गुस्सा आया कि वह एयर गन लेकर अध्यापक को धमकाने पहुंच गया।

यूपी के सहारनपुर में एक छात्र अपने टीचर को धमकी देने के लिए एयर गन लेकर स्कूल में पहुंच गया। घर से होम वर्क करके लाने की टीचर की बात पर छात्र को इतना गुस्सा आया कि वह एयर गन लेकर अध्यापक को धमकाने पहुंच गया। स्कूल प्रबंधन को इसका पता चला तो हड़कंप मच गया। स्कूल ने कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया। छात्र के परिवार को स्कूल में बुलाया गया।

जानकारी के अनुसार मामला महंगी स्थित नारायण जनता इंटर कॉलेज का है। अध्यापक ने छात्र को चार दिन पहले क्लास में सभी को होमवर्क करने के लिए दिया था। सभी को घर से काम करके लाना था। लेकिन एक छात्र उस दिए गए काम को पूरा नहीं कर सका। छात्र के स्कूल आने पर अध्यापक ने सभी का काम चेक किया तो छात्र का काम पूरा न देखकर उसे डांट लगा दी। पूरी क्लास के सामने डांट खाने के बाद छात्र ने अपने आपको अपमानित महसूस किया।