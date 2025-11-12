Hindustan Hindi News
पांच लोगों ने मिलकर एक सपेरे को सांप से जबरन डसवाया, इलाज से रोका, मौत

संक्षेप: यूपी के सहारनपुर में दवाई बेचने गए रामराज निवासी सपेरे को पांच लोगों द्वारा सांप से जबरन कटवाने और जहर फैलने से सपेरे की मौत होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि उसे इलाज के लिए नहीं ले जाने दिया गया।

Wed, 12 Nov 2025 12:43 PM Srishti Kunj
यूपी के सहारनपुर में दवाई बेचने गए रामराज निवासी सपेरे को पांच लोगों द्वारा सांप से जबरन कटवाने और जहर फैलने से सपेरे की मौत होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि रेस्क्यू टीम लिखी जैकेट पहने पांच लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और अपने पास मौजूद सांप से उसके भाई को कई बार डसवाया। एक घंटे तक उसे वहीं बैठाए रखा और उपचार नहीं करने दिया। बेहोशी की हालत में जब उसके भाई को बिजनौर के अस्पताल लाया तो डॉक्टरों ने मेरठ भेज दिया। मेरठ के अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मंगलवार को शव रोड पर रखकर हंगामा कर दिया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने व परिवार को आर्थिक मदद की मांग की। 35 मिनट तक हंगामा चलाता रहा। रामराज निवासी सगे भाई 31 वर्षीय सिकंदरनाथ और उसका छोटा भाई कर्णनाथ सपेरे का काम करते हैं और सोमवार को सहारनपुर के बिहारीगढ़ क्षेत्र में सुरमा और दांतों की दवाई बेचने गए थे। कर्णनाथ ने बताया कि गांव के पास पांच लोगों ने उन्हें रोक लिया। इन लोगों की जैकेट पर रेस्क्यू टीम लिखा था।

कर्णनाथ ने बताया इन लोगों के पास सांप था और उन्होंने उसके भाई सिकंदरनाथ के हाथ में कई बार सांप से डसवाया। उसे एक घंटे तक वहां जबरन बैठाए रखा। कर्णनाथ कहता रहा कि भाई के हाथ में मुझे बंद लगाने दो लेकिन उसे ऐसा नहीं करने दिया। सिकंदरनाथ के शरीर में जहर फैल गया। जब वह बेहोश हो गया तो वह उसे लेकर बिजनौर में डॉक्टरों के यहां पहुंचा। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और इसके बाद वह सिकंदर को लेकर मेरठ के अस्पताल लाए। यहां चिकित्सकों ने सिकंदर को मृत घोषित कर दिया।

Srishti Kunj

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं।
