पांच लोगों ने मिलकर एक सपेरे को सांप से जबरन डसवाया, इलाज से रोका, मौत

संक्षेप: यूपी के सहारनपुर में दवाई बेचने गए रामराज निवासी सपेरे को पांच लोगों द्वारा सांप से जबरन कटवाने और जहर फैलने से सपेरे की मौत होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि उसे इलाज के लिए नहीं ले जाने दिया गया।

यूपी के सहारनपुर में दवाई बेचने गए रामराज निवासी सपेरे को पांच लोगों द्वारा सांप से जबरन कटवाने और जहर फैलने से सपेरे की मौत होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि रेस्क्यू टीम लिखी जैकेट पहने पांच लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और अपने पास मौजूद सांप से उसके भाई को कई बार डसवाया। एक घंटे तक उसे वहीं बैठाए रखा और उपचार नहीं करने दिया। बेहोशी की हालत में जब उसके भाई को बिजनौर के अस्पताल लाया तो डॉक्टरों ने मेरठ भेज दिया। मेरठ के अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मंगलवार को शव रोड पर रखकर हंगामा कर दिया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने व परिवार को आर्थिक मदद की मांग की। 35 मिनट तक हंगामा चलाता रहा। रामराज निवासी सगे भाई 31 वर्षीय सिकंदरनाथ और उसका छोटा भाई कर्णनाथ सपेरे का काम करते हैं और सोमवार को सहारनपुर के बिहारीगढ़ क्षेत्र में सुरमा और दांतों की दवाई बेचने गए थे। कर्णनाथ ने बताया कि गांव के पास पांच लोगों ने उन्हें रोक लिया। इन लोगों की जैकेट पर रेस्क्यू टीम लिखा था।