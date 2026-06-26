यूपी की सड़कें हुईं जानलेवा, हादसे में एक परिवार के 4 तो दूसरे के 3 सदस्यों की मौत

यूपी के दो शहरों में खुशियों भरा सफर कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। दो परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट गया। सहारनपुर में एक परिवार के चार की हादसे में मौत हो गई। अंबेडकरनगर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई।

यूपी के दो शहरों में भीषण सड़क हादसे हो गए। इन हादसों में दो परिवार पूरी तरह उजड़ गए। जहां सहारनपुर में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं, अंबेडकरनगर में एक ही परिवार के तीन की मौत हो गई। अम्बेडकरनगर में दंपति अस्पताल में भर्ती सास को देखने जा रहा था। डीसीएम से बाइक भिड़ गई। हादसे में पति-पत्नी और बेटे की मौत हो गई। वहीं, सहारनपुर में दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर हादसे में पति-पत्नी, मासूम भतीजे और बुजुर्ग मां की मौत हो गई। परिवार गंगा स्नान कर हरिद्वार से सोनीपत लौट रहा था।

सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं। हरिद्वार में गंगा स्नान कर सोनीपत के मंडारा गांव लौट रहे परिवार की कार में पीछे से तेज रफ्तार में आई स्कार्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। रामपुर मनिहारान क्षेत्र में हलगोया कट के पास हुई इस दुर्घटना में पति-पत्नी, मासूम भतीजे और बुजुर्ग मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के तीन सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।

हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरातफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। हादसे में सोनीपत के मंडारा निवासी 71 वर्षीय सुदेश, 37 वर्षीय प्रीति पत्नी प्रवीण, 9 वर्षीय शिवांश पुत्र जयदेव तथा 40 वर्षीय प्रवीण की मौत हो गई। जयदेव, उनकी पत्नी प्रीति तथा बेटी भूमि घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और यातायात सुचारू कराया। डीएम अरविंद कुमार चौहान और एसएसपी अभिनंदन सिंह, जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। अधिकारियों ने चिकित्सकों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पुलिस ने स्कार्पियो चालक प्रवीण पुत्र जगत को हिरासत में लिया है। वह भी हादसे में घायल हुआ है और जिला अस्पताल में भर्ती है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

डीएम, अरविंद कुमार चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली-देहरादून हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में उपचार दिलाया जा रहा है। स्कार्पियो चालक पुलिस की हिरासत में है।

अम्बेडकरनगर में डीसीएम से भिड़ी बाइक, पति-पत्नी और बेटे की मौत अम्बेडकरनगर जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र के पियारेपुर के पास शुक्रवार दोपहर सड़क हादसे में पति, पत्नी और बेटे की मौत हो गई। पति ने मौके पर पत्नी और मासूम बेटे ने इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। पड़ोसी जनपद अयोध्या के थाना गोसाईगंज के गौहनिया बंदनपुर निवासी सुरेन्द्र (36) पुत्र जियाराम, पत्नी सरिता (34) और पुत्र सत्यम (6) के साथ अस्पताल में भर्ती सास को देखने अकबरपुर आ रहे थे।