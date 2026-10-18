आगरा से मसूरी की सैर पर निकले दोस्तों की थार गाड़ी डिवाइडर से टकराई, तीन की मौत
आगरा से मसूरी की सैर पर निकले दोस्तों की कार डिवाइडर से टकराने पर तीन की मौत हो गई। दो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सहारनपुर में नागल क्षेत्र के बेलड़ा गोल चक्कर के पास हुआ। थार कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
यूपी के आगरा से उत्तराखंड के मसूरी घूमने निकले पांच दोस्तों का सफर सहारनपुर में दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। नागल थाना क्षेत्र में बेलड़ा गोल चक्कर के पास दिन निकलने से पहले तेज रफ्तार थार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। भीषण टक्कर में कार सवार तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत-बचाव कार्य कर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार हादसा नागल थाना क्षेत्र में बेलड़ा गोल चक्कर के पास हुआ। बताया गया कि आगरा निवासी पांच युवक थार कार से मसूरी घूमने के लिए निकले थे। सभी शाम करीब साढ़े आठ से नौ बजे के बीच घर से रवाना हुए थे। दिन निकलने से पहले उनकी कार अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि थार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
हादसे में साहिल, राहुल और सक्षम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सचिन वर्मा और हेमंत वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सहारनपुर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। नागल थाना प्रभारी भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया।
नींद में थे सचिन, आंख खुली तो सड़क पर पड़े थे
घायल सचिन वर्मा ने बताया कि वे पांचों आगरा से मसूरी घूमने जा रहे थे। कार हेमंत चला रहा था और हादसे के वक्त वह सो रहे थे। अचानक क्या हुआ, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। सचिन के मुताबिक, जब उनकी आंख खुली तो वह सड़क पर पड़े हुए थे और थार कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। हादसे में उनके तीन साथियों की जान चली गई, जबकि वह और हेमंत घायल हो गए।
मामले में पुलिस के जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हादसा बहुत भीषण था। मौक पर ही तीन की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं, संभावना जताई जा रही है कि चालक को झपकी आने के कारण या गाड़ी की स्पीड तेज होने पर कार का नियंत्रण खोने के कारण हादसा हुआ है। हालांकि हादसे के कारणों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें