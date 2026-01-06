छांगुर बाबा के गैंगरेप आरोपी गुर्गों से हटी धाराएं, धरने पर बैठी पीड़िता ने दी आत्मदाह की चेतावनी

Hindustan Hindi News
यूपी में सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में छांगुर बाबा गैंग के गुर्गों द्वारा युवती से गैंगरेप करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों पर दर्ज गंभीर अपराध की धाराएं हटा दी हैं। यह आरोप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी पीड़िता ने पुलिस पर लगाए गए हैं।

Jan 06, 2026 08:29 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, सहारनपुर
यूपी में सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में छांगुर बाबा गैंग के गुर्गों द्वारा युवती से गैंगरेप करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों पर दर्ज गंभीर अपराध की धाराएं हटा दी हैं। यह आरोप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी पीड़िता ने पुलिस पर लगाए गए हैं। आरोप है कि पुलिस ने धर्म परिवर्तन और ब्लैकमेलिंग की धारा को केस डायरी से हटा दिया है। इसी वजह से एक आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई है, जिससे उसे जान का खतरा भी है। पीड़िता का कहना है कि उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह आत्मदाह कर लेगी। आरोपियों के खिलाफ देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी जांच अब क्राइम ब्रांच कर रही है।

देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने बताया कि वर्ष 2021 में छांगुर बाबा के गिरोह के गुर्गों ने उसे सऊदी भिजवाया था। आरोप है कि लव जेहाद के चलते आरोपियों ने खुद को हिंदू बताया था और उसकी शादी सऊदी अरब में रहने वाले राजू राठौर से कराने की बात कही थी, लेकिन बाद में पता चला कि राजू राठौर दूसरे समुदाय से है। साजिश से उसके साथ धोखाधड़ी की गई थी। किसी प्रकार वह लौटी और मामले की शिकायत ने लखनऊ में उच्चाधिकारियों से की। इसके पश्चात ही छांगुर बाबा की गिरफ्तारी होने पर चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोप है कि वह अपने गांव में रह रही थी, जहां तीन आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। किसी को बताने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता का कहना है कि वह मूलरूप से बंगलुरु कर्नाटक की रहने वाली है। आरोप है कि पुलिस ने मामले में आरोपियों पर लगी धर्म परिवर्तन कराने, ब्लैकमेल करने सहित अनेक आरोप की गंभीर धाराएं हटा दी है। इसी वजह से एक आरोपी को अदालत से जमानत मिल गई है, जिससे उसे जान का खतरा बना हुआ है। पीडि़ता ने चेतावनी दी है कि अगर उसे इंसाफ न मिला तो वह जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ही आत्मदाह कर लेगी। सीओ, मनोज कुमार ने कहा कि मामला देहात कोतवाली में दर्ज किया गया था, लेकिन अब मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है।

