प्रॉपर्टी डीलर की पीट-पीट कर हत्या, पहले कार से मारी टक्कर फिर बजाए लात-घूंसे

यूपी में एक प्रॉपर्टी डीलर को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना सहारनपुर के कोतवाली मंडी क्षेत्र के 62 फुटा रोड की है। मृतक को पहले फोन कॉल कर बुलाया गया था फिर कार से टक्कर मारी थी। घटना तीन-चार आरोपियों ने की है।

यूपी में सहारनपुर के कोतवाली मंडी क्षेत्र के 62 फुटा मार्ग पर देर रात स्कूटर से साथी के साथ जा रहे प्रॉपर्टी डीलर को पीट-पीट कर कार सवार कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों से मृतक का लेनदेन का विवाद बताया जा रहा है। जिला अस्पताल में पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री शायन मसूद ने पुलिस से हत्यारोपियो की गिरफ्तारी की मांग की है।

रायवाला निसार रोड निवासी हाजी रईस पुत्र हाजी हुसैन प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। बताया जा रहा है कि देर शाम वह अपने साथी फैसल के साथ स्कूटर से 62 फुटा मार्ग से जा रहे थे, तभी कार में सवार तीन चार लोगों ने पहले उन्हें टक्कर मार सड़क पर गिराया और गिरते ही कार से उतर हाजी रईस को लात घुसो से पीटना शुरू कर दिया। शोरगुल सुन जब मौके पर भीड़ इकट्ठा हुई तो हमलारोपी कार में बैठ फरार हो गए।

हाजी रईस को जिला अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके साथी फैसल ने बताया कि हाजी रईस के पास एक फोन कॉल आई थी और उन्हें 62 फूटा मार्ग पर मिलने के लिए बुलाया गया था। जहां पहुंचने पर कार सवारों ने स्कूटर में टक्कर मार पहले हाजी रईस को सड़क पर गिराया दिया। वहीं, फैसल का कहना है कि कार से उतरे एक युवक ने उसकी कनपटी पर तमंचा लगा दिया और बाकी आरोपी हाजी रईस को सड़क पर गिराकर लातघूसों से पीटने लगे। शोरगुल हुआ तो भीड़ के इकट्ठा होते ही आरोपी कार में बैठकर फरार हो गए।