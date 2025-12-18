Hindustan Hindi News
कॉलेज से शुरू लव स्टोरी पंचायत के फरमान से शादी तक पहुंची, बंक करने पर प्रेमी जोड़े का करवाया रिश्ता

संक्षेप:

यूपी के सहारनपुर में कॉलेज बंक कर घूमने निकले सजातीय प्रेमी युगल को जब ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, तो मामला पंचायत तक जा पहुंचा। जहां दोनों को शादी के बंधन में बांधने का फैसला सुना दिया गया।

Dec 18, 2025 01:55 pm IST
प्रेम कहानियां अक्सर कॉलेज की बेंचों से शुरू होती हैं, लेकिन नागल क्षेत्र में एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसका अंजाम पंचायत के फरमान पर शादी तक पहुंच गया। यूपी के सहारनपुर में कॉलेज बंक कर घूमने निकले सजातीय प्रेमी युगल को जब ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, तो मामला पंचायत तक जा पहुंचा। जहां दोनों को शादी के बंधन में बांधने का फैसला सुना दिया गया।

मामला देवबंद क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक और नागल थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती से जुड़ा है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और काफी समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे। मंगलवार को दोनों ने कॉलेज जाने के बजाय घूमने और शॉपिंग का कार्यक्रम बनाया। दोनों साथ में दिनभर बाहर रहे, जिससे युवती समय पर घर नहीं लौट सकी।

परिजनों ने युवती की तलाश शुरू कर दी। शाम के समय जब युवक युवती को उसके गांव छोड़ने पहुंचा, तभी गांव के कुछ लोगों ने दोनों को देख लिया। शक होने पर युवक को पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ की गई। सूचना मिलते ही युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मामला बढ़ता देख गांव में पंचायत बैठाई गई।

पंचायत ने सामाजिक मर्यादाओं का हवाला देते हुए रिश्ते की मंजूरी का लिया निर्णय

पंचायत में सामने आया कि युवक-युवती सजातीय हैं और दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते हैं। इसके बाद पंचायत ने सामाजिक मर्यादाओं का हवाला देते हुए दोनों के रिश्ते को मंजूरी देने का निर्णय लिया। दोनों पक्षों की सहमति से रिश्ता पक्का कराया गया और शगुन का लेनदेन भी कराया गया। पंचायत ने यह भी तय किया कि कुछ दिनों के भीतर दोनों की शादी धूमधाम से कराई जाएगी।

क्षेत्र में चर्चा का विषय बना अनोखा फैसला

यह अनोखा फैसला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई इसे प्रेम का सुखद अंत बता रहा है तो कोई पंचायत के इस फैसले पर हैरानी जता रहा है। फिलहाल, कॉलेज बंक कर घूमने निकले प्रेमी युगल की कहानी अब शादी के मंडप तक पहुंच चुकी है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
