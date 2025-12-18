कॉलेज से शुरू लव स्टोरी पंचायत के फरमान से शादी तक पहुंची, बंक करने पर प्रेमी जोड़े का करवाया रिश्ता

संक्षेप: यूपी के सहारनपुर में कॉलेज बंक कर घूमने निकले सजातीय प्रेमी युगल को जब ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, तो मामला पंचायत तक जा पहुंचा। जहां दोनों को शादी के बंधन में बांधने का फैसला सुना दिया गया।

प्रेम कहानियां अक्सर कॉलेज की बेंचों से शुरू होती हैं, लेकिन नागल क्षेत्र में एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसका अंजाम पंचायत के फरमान पर शादी तक पहुंच गया। यूपी के सहारनपुर में कॉलेज बंक कर घूमने निकले सजातीय प्रेमी युगल को जब ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, तो मामला पंचायत तक जा पहुंचा। जहां दोनों को शादी के बंधन में बांधने का फैसला सुना दिया गया।

मामला देवबंद क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक और नागल थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती से जुड़ा है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और काफी समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे। मंगलवार को दोनों ने कॉलेज जाने के बजाय घूमने और शॉपिंग का कार्यक्रम बनाया। दोनों साथ में दिनभर बाहर रहे, जिससे युवती समय पर घर नहीं लौट सकी।

परिजनों ने युवती की तलाश शुरू कर दी। शाम के समय जब युवक युवती को उसके गांव छोड़ने पहुंचा, तभी गांव के कुछ लोगों ने दोनों को देख लिया। शक होने पर युवक को पकड़ लिया गया और उससे पूछताछ की गई। सूचना मिलते ही युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मामला बढ़ता देख गांव में पंचायत बैठाई गई।

पंचायत ने सामाजिक मर्यादाओं का हवाला देते हुए रिश्ते की मंजूरी का लिया निर्णय पंचायत में सामने आया कि युवक-युवती सजातीय हैं और दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते हैं। इसके बाद पंचायत ने सामाजिक मर्यादाओं का हवाला देते हुए दोनों के रिश्ते को मंजूरी देने का निर्णय लिया। दोनों पक्षों की सहमति से रिश्ता पक्का कराया गया और शगुन का लेनदेन भी कराया गया। पंचायत ने यह भी तय किया कि कुछ दिनों के भीतर दोनों की शादी धूमधाम से कराई जाएगी।