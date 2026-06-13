नीट 2025 में फर्जीवाड़ा, स्वतंत्रता सेनानी के फर्जी प्रमाणपत्र से ली मेडिकल सीट

स्वतंत्रता सेनानी के फर्जी प्रमाणपत्र से एक छात्रा ने सहारनपुर में मेडिकल सीट हासिल कर ली। जानकारी होते ही छात्रा पर केस दर्ज किया गया। विशेष आरक्षण श्रेणी में प्रवेश पाने के लिए लगाया स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र फर्जी निकला। डीएम के दस्तखत तक जाली थे।

नीट-यूजी 2025 काउंसिलिंग में मेडिकल सीट प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कोटे का फर्जी प्रमाणपत्र लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जांच में प्रमाणपत्र, उस पर लगी सरकारी मुहर और हस्ताक्षर फर्जी पाए जाने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए छात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। छात्रा पर आरोप है कि विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ लेकर मेडिकल सीट हासिल की गई, जबकि इसका प्रमाणपत्र सरकारी रिकॉर्ड में अस्तित्व में ही नहीं था।

बलिया जिले के बड़वलिया गांव निवासी छात्रा वर्षा रानी ने नीट-यूजी 2025 काउंसिलिंग के प्रथम चरण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया था। काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान जमा किए गए प्रमाणपत्र के सत्यापन में अनियमितता की आशंका होने पर मामला डीएम बलिया के संज्ञान में पहुंचा। इसके बाद विस्तृत जांच के आदेश दिए गए। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति ने अभिलेखों, निर्गत प्रमाणपत्रों के रिकॉर्ड तथा संबंधित कार्यालयों से उपलब्ध दस्तावेजों का मिलान किया। जांच में सामने आया कि प्रस्तुत प्रमाणपत्र जिला प्रशासन द्वारा कभी जारी ही नहीं किया गया था।

दस्तावेज पर अंकित सरकारी मुहर और अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कूटरचित हैं और इसका उपयोग विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया। रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी बलिया ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके बाद तहसीलदार सदर बलिया अतुल हर्ष की तहरीर पर सहारनपुर के सरसावा थाने में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

सहारनपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में अलाट हुई थी सीट नीट काउंसिलिंग के बाद छात्रा वर्षा रानी को सहारनपुर स्थित पिलखनी राजकीय मेडिकल कॉलेज में सीट अलाट हुई थी। हालांकि मामला प्रकाश में आने के बाद कॉलेज की शुरुआती जांच में सामने आया है कि वर्षा रानी नाम की किसी छात्रा ने वर्ष 2025 के बैच में प्रवेश ही नहीं लिया था। अब पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर यह भी जांच की जा रही है कि कथित फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया में किस प्रकार लाभ प्राप्त किया गया तथा इससे जुड़े अन्य पहलू क्या हैं। मामले की विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

-बलिया जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में ऐसा कोई प्रमाण पत्र दर्ज नहीं मिला

-दस्तावेज पर लगी सरकारी मुहर और अधिकृत हस्ताक्षर फर्जी पाए गए

-चार सदस्यीय समिति ने जांच कर रिपोर्ट सौंपी

-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को विशेष आरक्षण का लाभ मिलता है

-प्रमाणपत्र जिला प्रशासन द्वारा जारी किया जाता है

-प्रवेश से पहले दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य होता है

-फर्जी प्रमाणपत्र मिलने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है