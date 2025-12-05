इंस्टाग्राम पर प्यार फिर फोन पर शादी तय, 350 किमी दूर के लिए निकली बारात, बीच रास्ते लड़की मुकरी

संक्षेप: इंस्टाग्राम पर युवक का प्यार परवान चढ़ा तो शादी की तिथि भी तय कर ली गई। शादी की सारी रस्में पूरी की गई। युवक को हल्दी लगी और वह दूल्हा बनकर घोड़ी पर भी चढ़ा और बारात भी लेकर निकला, लेकिन शादी के ऐन वक्त पर दुल्हन ने युवक से संबंध खत्म कर दिया।

इंस्टाग्राम पर युवक का प्यार परवान चढ़ा तो शादी की तिथि भी तय कर ली गई। शादी की सारी रस्में पूरी की गई। युवक को हल्दी लगी और वह दूल्हा बनकर घोड़ी पर भी चढ़ा और बारात भी लेकर निकला, लेकिन शादी के ऐन वक्त पर दुल्हन ने युवक से संबंध खत्म कर दिया। दूल्हा बना युवक बार-बार कथित दुल्हन से सपंर्क करने के प्रयास करता रहा, लेकिन उसे बीच रास्ते ही बारात लेकर लौटना पड़ा। सोशल मीडिया पर हुई मुहब्बत से युवक का दिल भी टूट गया। मामला जिले भर में चर्चा का विषय बना है।

दरअसल, यूपी के सहारनपुर में बड़गांव क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक का इंस्टाग्राम पर बरेली निवासी युवती से दोस्ती हुई थी। दोस्ती कुछ ही दिनों में प्यार में बदल गई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो शादी तक बात पहुंच गई। दोनों के बीच फोन पर शादी की तिथि दो दिसंबर की तय की गई। युवक के परिजनों ने उत्साहपूर्वक शादी की तैयारी की। निमंत्रण मिलने पर रिश्तेदार भी घर इकठ्ठा हो गए। युवक को हल्दी और तेल भी लगाया गया। युवक सेहरा बांधकर दुल्हा बना और बैंडबाजों के साथ बारात भी चढ़ी।

दूल्हा सहारनपुर से 350 किमी दूर बरेली बारात ले जाने के लिए बारातियों के साथ निकल गया, जहां दूल्हा ने बारात लेकर आने को अपनी होने वाली दुल्हन को फोन मिलाया, तो दुल्हन ने फोन काट दिया। इसके पश्चात दुल्हन फोन भी बंद आने लगा। घंटों की मशक्कत के बाद भी दूल्हे को कोई जवाब नहीं मिला तो उसे बारात लेकर वापस लौटना पड़ा।