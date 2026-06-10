यूपी हॉरर किलिंग: पत्नी को बचाने को सामने आया पति, परिवार का आरोप- पुलिस ने नहीं सुनी थी गुहार
यूपी के सहारनपुर में हुई हॉरर किलिंग मामले में जानकारी मिली है कि बाइक सवार हमलावर आकांक्षा की ओर बढ़े थे। पति शिवकुमार ने उसे बचाने को खुद को आगे कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने गोली चला दी। परिवार का कहना है कि पुलिस गुहार सुन लेती तो जान बच जाती।
यूपी के सहारनपुर में रामपुर मनिहारान में हुई सनसनीखेज हत्या की वारदात के बाद मृतक शिवकुमार की पत्नी आकांक्षा का आरोप है कि हमलावरों का असली निशाना वह थी। बताया जा रहा है कि बाइक सवार हमलावर पहले आकांक्षा की ओर बढ़े, लेकिन शिवकुमार उनके सामने आ गया। इसी दौरान हमलावरों ने उस पर गोली चला दी।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही कुछ संदिग्ध युवक स्कॉर्पियो का पीछा कर रहे थे। परीक्षा केंद्र से करीब 500 मीटर दूर मौका मिलते ही उन्होंने वाहन को घेर लिया। वारदात के समय हाईवे पर वाहनों का दबाव था, जिससे स्कॉर्पियो की रफ्तार धीमी हो गई और हमलावरों को हमला करने का अवसर मिल गया। आकांक्षा ने आरोप लगाया कि विवाह के समय उसके भाइयों ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी थी। चार माह बाद वही धमकियां हकीकत में बदल गईं।
पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही है। परीक्षा समाप्त होने के बाद कुछ बाइक सवार युवक लगातार स्कॉर्पियो के पीछे लगे रहे। शुरुआत में किसी ने इसे सामान्य घटना समझा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उन्होंने वाहन को घेरकर हमला कर दिया। पुलिस सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उनकी पहचान में जुटी है।
धमकियां आखिर सच साबित हुईं
आकांक्षा का कहना है कि प्रेम विवाह के बाद उसके भाइयों ने दोनों को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी थी। परिवार के विरोध के कारण दोनों गांव छोड़कर रहने लगे थे। अब पत्नी का आरोप है कि उन्हीं धमकियों को अंजाम देने के लिए यह पूरी साजिश रची गई।
गुहार सुन लेती पुलिस तो बच जाती जान
शिवकुमार की हत्या के बाद पीड़ित परिवार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि यदि परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मी उनकी आशंका को गंभीरता से लेते और समय रहते सतर्कता बरतते तो शायद शिवकुमार की जान बच सकती थी। परिजनों के अनुसार मंगलवार को आकांक्षा पुलिस भर्ती परीक्षा देने रामपुर मनिहारान स्थित केंद्र पर पहुंची थी। आरोप है कि परीक्षा के दौरान और केंद्र के बाहर आकांक्षा के भाइयों की बहन और उसके पति शिवकुमार से कहासुनी हुई थी।
बताया जाता है कि भाइयों ने आकांक्षा को अपने साथ घर चलने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण माहौल बना। परिजनों का दावा है कि जाते समय कुछ लोगों ने आगे मिलने की बात भी कही थी, जिससे उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हो गई थी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि खतरे को देखते हुए उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को पूरी स्थिति बताने और सुरक्षा देने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया।
निकलने का मौका नहीं मिला
घटना के समय सड़क पर वाहनों की आवाजाही अधिक थी। स्कॉर्पियो की गति कम होने पर हमलावरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सड़क खाली होती तो संभवतः चालक वाहन को तेजी से निकाल सकता था।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें