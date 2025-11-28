Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Saharanpur Girl Married Facebook Friend in Mathura Barsana Radha Rani Temple
युवती ने फेसबुक फ्रेंड से राधारानी मंदिर में की शादी, 7 दिन से बेटी को खोज रहे थे परिजन

युवती ने फेसबुक फ्रेंड से राधारानी मंदिर में की शादी, 7 दिन से बेटी को खोज रहे थे परिजन

संक्षेप:

फेसबुक पर दोस्ती होने के बाद सहारनपुर की युवती वहां से भागकर यूपी के मथुरा में बरसाना आ गयी। बरसाना स्थित राधारानी मंदिर में युवक-युवती ने एक-दूसरे को माला पहनाकर और युवक ने उसकी मांग में सिंदूर भरकर शादी कर ली।

Fri, 28 Nov 2025 08:10 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मथुरा
share Share
Follow Us on

फेसबुक पर दोस्ती होने के बाद सहारनपुर की युवती वहां से भागकर यूपी के मथुरा में बरसाना आ गयी। बरसाना स्थित राधारानी मंदिर में युवक-युवती ने एक-दूसरे को माला पहनाकर और युवक ने उसकी मांग में सिंदूर भरकर शादी कर ली। युवक युवती से करीब चार वर्ष छोटा है। मंदिर में शादी करने की सूचना पर पहुंची पुलिस प्रेमी जोड़े को मंदिर की चौकी पर ले गई। उधर बेटी को खोजते परिजन भी बरसाना पहुंच गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुरुवार की शाम करीब साढ़े सात बजे राधा रानी मंदिर में प्रेमी जोड़े को मांग में सिंदूर भरते और एक-दूसरे को माला पहनाते हुए श्रद्धालु व स्थानीय लोगों ने देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर मंदिर चौकी इंचार्ज वहां पहुंच गये और प्रेमी जोड़े को मंदिर की चौकी में ले गए। थाना प्रभारी चेतराम शर्मा ने बताया कि सहारनपुर की युवती की दोस्ती फेसबुक पर राधा रानी मंदिर में सेवाभाव से साफ सफाई करने वाले युवक से हो गई।

ये भी पढ़ें:पत्नी के प्रेमी ने दी पति को मारने की सुपारी, सूजा मारने वाला बाइक सवार गिरफ्तार

जो मूल रूप से भरतपुर का रहने वाला है। वह अपने परिजनों को छोड़कर सहारनपुर से यहां चली आयी। गुरुवार की शाम को राधा रानी मंदिर में दोनों ने एक-दूसरे को माला पहनाते हुए और लड़की की मांग में सिंदूर भरते हुए शादी कर ली।

परिजनों से हुई थी बात

जानकारी के अनुसार सहारनपुर से आने के बाद युवती की अपने परिजनों से बात हुई थी। तभी परिजनों को पता चला कि वह वृंदावन या बरसाना में है। परिजन उसे खोजते हुए बरसाना पहुंचे और उन्होंने मंदिर की चौकी पर अपनी पुत्री की जानकारी करनी चाही। चौकी पर पहले से ही पुत्री अपने प्रेमी के साथ बैठी हुई थी। बाद में पुलिस उन्हें थाने ले गयी। परिजनों ने बताया कि सहारनपुर थाने में उन्होंने युवती के गायब होने का मुकदमा पंजीकृत कराया हुआ है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रेमी जोड़े को सहारनपुर पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। जिसके बाद लड़की जिसके साथ चाहे रह सकती है।

20 को सहारनपुर से निकली थी युवती

जानकारी के अनुसार युवती की उम्र करीब 28 वर्ष है और युवक 24 वर्ष का है। युवती 20 नवंबर को सहारनपुर से निकली। युवती के गायब होने पर परिजन परेशान हुए और उन्होंने 21 नवंबर को सहारनपुर के मंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Mathura News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |