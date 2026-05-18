एक दिन में 23 लीटर दूध देने वाली गार्गी बनी यूपी की नंबर-1 भैंस, मालिक बोले- ये है परिवार का हिस्सा
यूपी की एक भैंस ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि हर कोई हैरान रह गया। भैंस ने एक दिन में 23 लीटर दूध देकर नंबर 1 भैंस बनने का अवॉर्ड भी जीता। ये भैंस है यूपी के सहारनपुर की गार्गी। गार्गी का नाम पूरी यूपी में मशहूर हो गया है।
यूपी की एक भैंस ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि हर कोई हैरान रह गया। भैंस ने एक दिन में 23 लीटर दूध देकर नंबर 1 भैंस बनने का अवॉर्ड भी जीता। ये भैंस है यूपी के सहारनपुर की गार्गी। गार्गी का नाम पूरी यूपी में मशहूर हो गया है। बताया जा रहा है कि गार्गी ने एक दिन में 23 लीटर से अधिक दूध देकर उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। गार्गी ने प्रतिदिन 23 लीटर से अधिक दूध देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धी के लिए गार्गी को हाल ही में उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन संघ के पदाधिकारियों और पशु चिकित्सा विशेषज्ञों ने गांव पहुंचकर ट्रॉफी दी और मालिक परिवार को सम्मानित किया।
गार्गी के मालिक शेखर चौहान ने अपनी भैंस से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया कि ये मुर्रा नस्ल की भैंस है और इसकी उम्र लगभग 4 साल है। इसकी खासियत इसकी कद-काठी है। इसी ऊंचाई करीब साढ़े पांच फीट है। गार्गी का नाम यूपी में छाते ही लोग दूर-दूर से इसे देखने पहुंच रहे हैं। मालिक ने बताया कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में लखनऊ की टीम ने लाइव टेलीकास्ट के जरिए इसकी दूध देने की क्षमता का परीक्षण किया था। पूरे उत्तर प्रदेश में कई भैंसों का परीक्षण किया गया। इसके बाद आए परिणामों में गार्गी को पहला स्थान मिला। परिणाम हाल ही में जारी किए गए हैं। गार्गी के अलावा दूसरे नंबर की भैंस ने 21.700 लीटर और तीसरे स्थान वाली भैंस ने 21.200 लीटर दूध दिया।
गार्गी के मालिक ने ये भी बताया कि उन्होंने उसपर बहुत मेहनत की है। उनका कहना है कि वो पशु खरीदकर नहीं बढ़ाते हैं। बल्कि इनपर मेहनत करके नस्ल को सुधारते और बेहतर बनाते हैं। इसके पीछे उनके पिता विक्रम सिंह की 15 साल की मेहनत है। साथ ही उन्होंने कहा कि गार्गी का टीका भी प्रसिद्ध भैंसे से हुआ है। उनकी भैंस का टीका हरियाणा के प्रसिद्ध मुर्रा भैंसे भीम से कराया गया था। उन्होंने बताया कि गार्गी के खरीदार भी बहुत आते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी भैंस को बेचने से मना करते हुए इसे अपने परिवार का हिस्सा बताया है। उन्होंने बताया कि खरीदारों ने गार्गी की 20 लाख की बोली भी लगाई थी।
बच्चे देंगे लेकिन गार्गी नहीं
शेखर चौहान का कहना है कि खरीदार गार्गी के लिए आते हैं। लेकिन उनका जवाब हमेशा यही रहता है कि गार्गी की ब्रीडिंग करवाकर इसके बच्चे वो दे सकते हैं लेकिन गार्गी उनके परिवार का हिस्सा है जिसे वो किसी को नहीं देंगे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें