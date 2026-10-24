यूपी में भगवती मेले में मुस्लिम दुकानदारों को दुकानें हटाने की चेतावनी, कहा- दो घंटे में करें खाली
यूपी में भगवती मेले में मुस्लिम दुकानदारों को दुकानें हटाने की चेतावनी दी गई है। एक वीडियो जारी करके कहा गया है कि दो घंटे में दुकानें खाली करें। हालांकि प्रशासन का कहना है कि दुकानें नहीं हटाई जाएंगी।
गंगोह, संवाददाता। यूपी के सहारनपुर में गंगोह स्थित रामबाग परिसर स्थित प्राचीन मां भगवती मेले में मुस्लिम दुकानदारों को दुकानें हटाने की चेतावनी देने का मामला सामने आया है। गांव बीराखेड़ी निवासी हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिला अध्यक्ष रोहित प्रधान के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है। वीडियो में वह मुस्लिम दुकानदारों को दो घंटे के भीतर दुकानें हटाकर मेला छोड़ने की चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। वहीं, मेला समिति ने दुकानदारों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है।
सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में रोहित प्रधान मेले को हिंदुओं का मेला बताते हुए मुस्लिम दुकानदारों को दुकानें हटाने की चेतावनी देते दिखाई दे रहे हैं। दूसरे वीडियो में उन्होंने अगले दिन सुबह 10 बजे बालाजी धाम में सनातनियों से एकत्र होने का आह्वान किया है। श्री भगवती मेला समिति के सचिव संदीप तायल ने कहा कि मुस्लिम दुकानदारों को घबराने की जरूरत नहीं है। मेले में कई दशकों से हिंदू और मुस्लिम समुदाय के दुकानदार दुकानें लगाते आ रहे हैं। समिति सभी दुकानदारों के साथ खड़ी है। किसी भी अप्रिय स्थिति में पुलिस-प्रशासन को सूचना दी जाएगी।
मेले में करीब 40 वर्षों से हलवा-पराठे की दुकान लगा रहे सईद अहमद ने बताया कि उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्हें दो घंटे में दुकान हटाने की चेतावनी दी गई है, लेकिन उन्हें मेला समिति और पुलिस-प्रशासन पर भरोसा है। सीओ शैलेंद्र प्रताप गौतम ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। मेले में सभी दुकानदार बेखौफ होकर दुकानें लगा सकते हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस-प्रशासन सतर्क है और किसी को भी माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि दुकानदार अपनी दुकान लगा सकते हैं। इस तरह की चेतावनी के कारण दुकानें नहीं हटाईजाएंगी। किसी भी तरह सांप्रदायिक तनाव फैलाने और माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। दशकों से दुकानें लगती आ रही हैं। ऐसे में अब दुकानों को नहीं हटाया जाएगा। वीडियो का संज्ञान लिया गया है। मामले में सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें