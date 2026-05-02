डूडा कर्मी व प्रेमिका की हत्या में भाजपा नेता गिरफ्तार, गोली मारने के बाद किए थे पत्थरों से वार

यूपी में डूडा कर्मी विक्रांत सिंह और उसकी प्रेमिका राखी कश्यप की सनसनीखेज हत्या में सहारनपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी भाजपा नेता एवं भाजयुमो के पूर्व नगर अध्यक्ष सुधारस चौहान को बागपत स्थित आवास गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड भी हो गई।

यूपी में डूडा कर्मी विक्रांत सिंह और उसकी प्रेमिका राखी कश्यप की सनसनीखेज हत्या में सहारनपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी भाजपा नेता एवं भाजयुमो के पूर्व नगर अध्यक्ष सुधारस चौहान को बागपत स्थित आवास गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड भी हो गई। पुलिस के अनुसार, सुधारस चौहान दोपहर के समय अपने घर पहुंचा था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे घर से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के साथ ही चर्चित डबल मर्डर केस की जांच ने निर्णायक मोड़ ले लिया है। जांच में सामने आया है कि बागपत के होटल में शराब पार्टी के दौरान विवाद बढ़ने पर राखी ने कथित रूप से विक्रांत सिंह को गोली मार दी थी। सुधारस चौहान और उसका सहयोगी कपिल चौहान घायल विक्रांत को सहारनपुर के बड़गांव लेकर पहुंचे, जहां सिर पर पत्थरों से वार कर उसकी हत्या कर दी और शव नहर में फेंक दिया।

गला रेतकर सीने-पीठ में उतारे चाकू, मौत होने तक किए वार मिर्जापुर क्षेत्र के एक फार्म हाउस में बागपत निवासी राखी कश्यप की हत्या ने पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने पहले राखी का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी सीने और पीठ पर कई बार चाकू से हमला किया। शरीर से अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया, जो राखी की मौत की मुख्य वजह बना।

पुलिस के अनुसार, 27 अप्रैल को नौगांवा गांव स्थित रजवाहे में युवती का शव बरामद हुआ था। पहचान न होने पर अगले दिन पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में सामने आया कि हत्या बेहद क्रूरता से की गई थी। गला रेतने के बाद सीने में चाकू घोंपा और पीठ पर भी कई वार किए। हमलावर तब तक वार करते रहे जब तक युवती ने दम नहीं तोड़ दिया। गुरुवार को शव की पहचान बागपत निवासी राखी कश्यप के रूप में हुई। उसके बाद घटना का खुलासा होता चला गया। जांच में सामने आया कि बागपत में पहले डूडा कर्मचारी विक्रांत की हत्या की गई, उसके बाद राखी को सहारनपुर लाकर मौत के घाट उतारा गया। पुलिस ने आरोपी सुधारस चौहान और कपिल चौहान को हिरासत में ले लिया है।

विक्रांत के संपर्क में थी जांच में सामने आया राखी कश्यप करीब दो वर्षों से विक्रांत के संपर्क में थी। विक्रांत पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी नोएडा स्थित सिंचाई विभाग में कार्यरत है। उसकी एक बेटी भी है। पुलिस को आशंका है कि प्रेम संबंध, निजी विवाद और आपसी तनाव इस हत्याकांड की बड़ी वजह हो सकते हैं। साथ ही यह तथ्य भी सामने आया है कि राखी पिछले सात वर्षों से अपने घर से दूर रह रही थी।

सहारनपुर पहुंचे राखी के परिजन, किया अंतिम संस्कार पुलिस ने राखी के परिजनों को सूचना देकर सहारनपुर बुलाया। शुक्रवार को जिला अस्पताल मोर्चरी से शव परिजनों को सौंपा गया। हालांकि परिजन शव को पैतृक गांव ले जाने की बजाय सहारनपुर में ही अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। पुलिस की निगरानी में हकीकत नगर श्मशान पर अंतिम संस्कार किया गया। पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराई गई ताकि साक्ष्य सुरक्षित रह सकें।