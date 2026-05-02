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डूडा कर्मी व प्रेमिका की हत्या में भाजपा नेता गिरफ्तार, गोली मारने के बाद किए थे पत्थरों से वार

May 02, 2026 02:07 pm ISTSrishti Kunj सहारनपुर/बागपत, हिन्दुस्तान टीम
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यूपी में डूडा कर्मी विक्रांत सिंह और उसकी प्रेमिका राखी कश्यप की सनसनीखेज हत्या में सहारनपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी भाजपा नेता एवं भाजयुमो के पूर्व नगर अध्यक्ष सुधारस चौहान को बागपत स्थित आवास गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड भी हो गई।

डूडा कर्मी व प्रेमिका की हत्या में भाजपा नेता गिरफ्तार, गोली मारने के बाद किए थे पत्थरों से वार

यूपी में डूडा कर्मी विक्रांत सिंह और उसकी प्रेमिका राखी कश्यप की सनसनीखेज हत्या में सहारनपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी भाजपा नेता एवं भाजयुमो के पूर्व नगर अध्यक्ष सुधारस चौहान को बागपत स्थित आवास गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड भी हो गई। पुलिस के अनुसार, सुधारस चौहान दोपहर के समय अपने घर पहुंचा था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस टीम ने उसे घर से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के साथ ही चर्चित डबल मर्डर केस की जांच ने निर्णायक मोड़ ले लिया है। जांच में सामने आया है कि बागपत के होटल में शराब पार्टी के दौरान विवाद बढ़ने पर राखी ने कथित रूप से विक्रांत सिंह को गोली मार दी थी। सुधारस चौहान और उसका सहयोगी कपिल चौहान घायल विक्रांत को सहारनपुर के बड़गांव लेकर पहुंचे, जहां सिर पर पत्थरों से वार कर उसकी हत्या कर दी और शव नहर में फेंक दिया।

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गला रेतकर सीने-पीठ में उतारे चाकू, मौत होने तक किए वार

मिर्जापुर क्षेत्र के एक फार्म हाउस में बागपत निवासी राखी कश्यप की हत्या ने पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने पहले राखी का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी सीने और पीठ पर कई बार चाकू से हमला किया। शरीर से अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया, जो राखी की मौत की मुख्य वजह बना।

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पुलिस के अनुसार, 27 अप्रैल को नौगांवा गांव स्थित रजवाहे में युवती का शव बरामद हुआ था। पहचान न होने पर अगले दिन पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में सामने आया कि हत्या बेहद क्रूरता से की गई थी। गला रेतने के बाद सीने में चाकू घोंपा और पीठ पर भी कई वार किए। हमलावर तब तक वार करते रहे जब तक युवती ने दम नहीं तोड़ दिया। गुरुवार को शव की पहचान बागपत निवासी राखी कश्यप के रूप में हुई। उसके बाद घटना का खुलासा होता चला गया। जांच में सामने आया कि बागपत में पहले डूडा कर्मचारी विक्रांत की हत्या की गई, उसके बाद राखी को सहारनपुर लाकर मौत के घाट उतारा गया। पुलिस ने आरोपी सुधारस चौहान और कपिल चौहान को हिरासत में ले लिया है।

विक्रांत के संपर्क में थी

जांच में सामने आया राखी कश्यप करीब दो वर्षों से विक्रांत के संपर्क में थी। विक्रांत पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी नोएडा स्थित सिंचाई विभाग में कार्यरत है। उसकी एक बेटी भी है। पुलिस को आशंका है कि प्रेम संबंध, निजी विवाद और आपसी तनाव इस हत्याकांड की बड़ी वजह हो सकते हैं। साथ ही यह तथ्य भी सामने आया है कि राखी पिछले सात वर्षों से अपने घर से दूर रह रही थी।

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सहारनपुर पहुंचे राखी के परिजन, किया अंतिम संस्कार

पुलिस ने राखी के परिजनों को सूचना देकर सहारनपुर बुलाया। शुक्रवार को जिला अस्पताल मोर्चरी से शव परिजनों को सौंपा गया। हालांकि परिजन शव को पैतृक गांव ले जाने की बजाय सहारनपुर में ही अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। पुलिस की निगरानी में हकीकत नगर श्मशान पर अंतिम संस्कार किया गया। पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कराई गई ताकि साक्ष्य सुरक्षित रह सकें।

फार्म हाउस का चौकीदार भी जांच के दायरे में

राखी कश्यप हत्याकांड में पुलिस ने फार्म हाउस के चौकीदार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि फार्म हाउस देहरादून निवासी एक व्यक्ति का है, जहां जसमौर निवासी चौकीदार तैनात है। चौकीदार की आरोपी कपिल चौहान से पहले से पहचान थी। इसी संबंध के चलते कपिल चौहान, भाजपा नेता और राखी कश्यप फार्म हाउस पहुंचे थे। वहां चौकीदार से भोजन भी मंगवाया गया था।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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