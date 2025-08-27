up s young man kartik dies in landslide on vaishno devi road friends swept away 2 saved 3 still missing वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड में यूपी के कार्तिक की मौत, 5 दोस्त बहे; 3 अब भी लापता, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड में यूपी के कार्तिक की मौत, 5 दोस्त बहे; 3 अब भी लापता

मां वैष्णो देवी मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड (भूस्खलन) में मुजफ्फरनगर के कार्तिक की मृत्यु हो गई। कार्तिक के माता-पिता और दो बहनें भी घायल हैं। उनका इलाज चल रहा है। उधर, आगरा और धौलपुर से वैष्णो देवी के दर्शन करने गए 5 दोस्त मंगलवार को हुए भूस्खलन में बह गए। इनमें से 2 को बचा लिया गया। 3 की तलाश जारी है।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, मुजफ्फरनगरWed, 27 Aug 2025 05:58 AM
वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड में यूपी के कार्तिक की मौत, 5 दोस्त बहे; 3 अब भी लापता

माता वैष्णो देवी धाम में हुए भूस्खलन की घटना में मुजफ्फरनगर के एक ही परिवार के पांच सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जम्मू में अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिनमें से 22 वर्षीय कार्तिक की मृत्यु हो गई। जबकि घायल माता-पिता और दो बहनों का उपचार चल रहा है। उधर, आगरा और धौलपुर से वैष्णो देवी के दर्शन करने गए पांच दोस्त मंगलवार को हुए भूस्खलन में बह गए। इनमें सो दो को बचा लिया गया है, जबकि तीन लापता युवकों की तलाश जारी है। घटना की सूचना मिलने पर मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर में मृतक कार्तिक के घर पहुंचकर अन्य परिजनों को सांत्वना दी। सीएम योगी ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा- ‘जम्मू-कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन से हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हादसा अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। माता वैष्णो देवी से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहने की शक्ति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।’

राम टिल्ला निवासी 46 वर्षीय इंजीनियर मिंटू कश्यप, पत्नी 44 वर्षीय संगीता, 25 वर्षीय बेटी उमंग कश्यप, 22 वर्षीय बेटा कार्तिक व 16 वर्षीय बेटी वैशाली के साथ 24 अगस्त को मुजफ्फरनगर से शालीमार एक्सप्रेस से माता वैष्णो देवी के दर्शन को गए थे। पड़ोसी दीपक शर्मा ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य दर्शन कर मंगलवार को पैदल लौट रहे थे। दोपहर में अचानक से भूस्खलन शुरू हो गया। पत्थर गिरने से परिवार के सभी सदस्य घायल हो गए। घायलों को अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 22 वर्षीय कार्तिक की मौत हो जाने की सूचना मिली। रात में ही शालीमार एक्सप्रेस में उनको घर आना था। इसकी पुष्टि मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने भी की है। उन्होंने घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के घर राम टिल्ला पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी।

मंत्री ने की राज्यपाल से बात

मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से दूरभाष पर वार्ता कर घायल परिजन को हरसंभव बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा मृतक के परिजनों को यथाशीघ्र उचित आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में शोकाकुल परिवार के साथ खड़ी है।

देहरादून में कार्तिक सीख रहा था क्रिकेट, उमंग कर रही थी एमबीबीएस

इंजीनियर मिंटू कश्यप का सारा सपना टूट गया। मिंटू अपने इकलौते बेटे को जहां क्रिकेटर बनने का सपना देख रहे थे। वहीं बड़ी बेटी उमंग एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। कार्तिक और उमंग दोनों ही देहरादून में रहकर मंजिल की उड़ान भरने में लगे थे। लेकिन वैष्णो देवी के दर्शन कर सुरक्षित घर तक पहुंचने और मंजिल पाने का सपना मंगलवार को उस समय चूर चूर हो गया, जब परिवार को भूस्खलन का सामना करना पड़ा। जहां मिंटू के परिवार का एक मात्र चिराग बुझ गया। परिवार के अन्य सदस्य भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। राम टिल्ला मोहल्ले में हर कोई परिवार इस दुख की घड़ी में सदमे हैं।

आगरा-धौलपुर के पांच दोस्त भूस्खलन में बहे

आगरा और धौलपुर से वैष्णो देवी के दर्शन करने गए पांच दोस्त मंगलवार को हुए भूस्खलन में बह गए। इनमें सो दो को बचा लिया गया है, जबकि तीन लापता युवकों की तलाश जारी है। भूस्खलन के बाद लापता युवक आगरा के खेरागढ़ निवासी शिव बंसल (20), उसके दो ममेरे भाई प्रांशु मित्तल और यश मित्तल हैं। साथ गए दो दोस्त दीपक मित्तल और आदित्य परमार को सुरक्षित बचा लिया गया है। खेरागढ़ निवासी विनोद बंसल का बेटा शिव बंसल 23 अगस्त को धौलपुर के सैंपऊ कस्बा निवासी अपने मामा के बेटों व दोस्तों के साथ वैष्णो देवी दर्शन को गया था। दर्शन के बाद मंगलवार को कटरा के पास स्थित अन्य मंदिरों में जाने के लिए टैक्सी लेकर निकले थे। इसी दौरान किशनपुर–डोमेल रोड पर गरनई लोटा के पास भूस्खलन से हुए तेज बहाव में सभी फंस गए। एनडीआरएफ समेत अन्य रेस्क्यू टीम तीनों की तलाश कर रही हैं।

फोन पर पिता से बात करने के डेढ़ घंटे बाद भूस्खलन की चपेट में आया शिव

मंगलवार सुबह 11 बजे शिव बंसल ने अपने पिता विनोद बंसल से फोन पर बात कर बताया था कि वह दोस्तों के साथ अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए निकला है और रात तक आगरा लौट आएगा। पिता को क्या मालूम था कि डेढ़ घंटे बाद ही दुखद सूचना मिल जाएगी। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन तुरंत जम्मू रवाना हो गए।

दो दिन पहले शिव अपने ममेरे भाइयों प्रांशु मित्तल, यश मित्तल और दोस्त दीपक मित्तल, आदित्य परमार के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन को गया था। हादसे में बचे दीपक ने बताया कि भूस्खलन से रास्ता बंद होने पर सभी कार से उतर गए। तभी मनसा लेक और धनसार के बीच अचानक पीछे से भूस्खलन हुआ। पत्थरों और मलबे से बचने के लिए सभी नीचे उतरे, लेकिन तेज बहाव में फंस गए। यश, प्रांशु और शिव बह गए, जबकि दीपक, आदित्य और ड्राइवर बच गए। हादसे के दो घंटे बाद एनडीआरएफ और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खोज अभियान शुरू किया। दीपक ने बताया कि घटना स्थल पर कई नाले मिलने से पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है।

बीएससी फाइनल का छात्र है शिव

खेरागढ़ निवासी शिव बंसल राम हरि महाविद्यालय से बीएससी फाइनल का छात्र है। पिता सैंपऊ में शीतल पेय की एजेंसी और खेरागढ़ में मोबाइल की दुकान चलाते हैं। शिव की दो छोटी बहनें दयालबाग शिक्षण संस्थान में पढ़ रही हैं।

