UPSSSC PET परीक्षा के लिए यूपी रोडवेज चला रहा स्पेशल बसें, 6 और 7 सितंबर को इन रूटों पर सुविधा

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (पीईटी)-2025 शनिवार-रविवार 6-7 सितंबर को होगी। परीक्षा के चलते परिवहन निगम मुख्यालय ने रोडवेज बसों का मूवमेंट प्लान तैयार किया। चार से सात सितंबर तक विभिन्न मार्गों पर अतिरिक्त बसें संचालित होंगी।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, बरेलीWed, 3 Sep 2025 01:23 PM
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (पीईटी)-2025 शनिवार-रविवार 6-7 सितंबर को होगी, जिसमें करीब एक लाख परीक्षार्थियों की भीड़ आएंगी। बरेली में 83520 और बदायूं में 39360 परीक्षार्थियों की भीड़ होगी। महिला परीक्षार्थियों के साथ उनके परिजन भी आएंगे। करीब एक लाख लोगों का आवागमन होगा। बरेली में 45 और बदायूं 29 परीक्षा केंद्र बनेंगे। परीक्षा के चलते परिवहन निगम मुख्यालय ने रोडवेज बसों का मूवमेंट प्लान तैयार किया।

चार से सात सितंबर तक विभिन्न मार्गों पर अतिरिक्त बसें संचालित होंगी। बस स्टैंडों पर मॉनीटरिंग को एआरएम के नेतृत्व में 16-16 कर्मचारियों की ड्यूटी रहेंगी। चार से सात सितंबर तक हर रूट पर बसों की सेवा दी जाएंगी। जिससे परीक्षार्थियों के आवागमन में कोई दिक्कत न हो।

चार से सात सितंबर तक

- बरेली-अमरोहा मार्ग पर 9981 परीक्षार्थियों के लिए बरेली डिपो से 16 और रुहेलखंड से 19 बसें

- बरेली- बिजनौर मार्ग पर 14,039 परीक्षार्थियों के लिए बरेली डिपो से 28 और रुहेलखंड डिपो से 32 बसें

- बरेली-बदायूं मार्ग पर 12961 परीक्षार्थियों के लिए बरेली डिपो से 20 और रुहेलखंड डिपो से 19 बसें

- बदायूं-गौतमबुद्धनगर मार्ग पर 16,352 परीक्षार्थियों के लिए बदायूं डिपो से 60 बसें

- पीलीभीत-मेरठ मार्ग पर 11735 परीक्षार्थियों के लिए पीलीभीत डिपो से 45 बसें

- अंबेडकरनगर-बरेली मार्ग पर 5543 परीक्षार्थियों के लिए बरेली डिपो से 12 और रुहेलखंड डिपो से 13 बसें

- अयोध्या-बरेली मार्ग पर 25,358 परीक्षार्थियों के लिए बरेली डिपो से 40 और रुहेलखंड डिपो से 43 बसें

- बस्ती-बरेली मार्ग पर 7137 परीक्षार्थियों के लिए बरेली डिपो से 13 और रुहेलखंड डिपो से 17 बसें

- बदायूं-बरेली मार्ग पर 6883 परीक्षार्थियों के लिए बदायूं डिपो से 25 बसें

- पीलीभीत-बरेली मार्ग पर 5235 परीक्षार्थियों के लिए पीलीभीत डिपो से 17 बसें

- शाहजहांपुर-बरेली मार्ग पर 7246 परीक्षार्थियों के लिए बरेली डिपो से 16 और रुहेलखंड डिपो से 16 बसें

- सुल्तानपुर- बरेली मार्ग पर 24997 परीक्षार्थियों के लिए बरेली डिपो से 38 और रुहेलखंड डिपो से 42 बसें

32 कर्मचारियों की बस स्टैंड पर ड्यूटी

परीक्षार्थियों के लिये बसों से संबंधी कोई समस्या न हो, उसके लिए पुराना बस स्टैंड और सेटेलाइट पर मॉनीटरिंग टीमें रहेंगी। आरएम ने बरेली डिपो और रुहेलखंड डिपो एआरएम के नेतृत्व में पुराना बस स्टैंड और सेटेलाइट पर 16-16 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। जो चार से सात सितंबर तक शिफ्ट के अनुसार परीक्षार्थियों के लिये बसों की व्यवस्था कराकर गंतव्य को रवाना कराएंगे।

परिवहन निगम बरेली के क्षेत्रीय प्रबंधक, दीपक चौधरी ने कहा कि शनिवार और रविवार को पेट परीक्षा है। मुख्यालय के निर्देशानुसार हर रूट पर बसों की सेवा देने को मूवमेंट प्लान तैयार किया गया है। अतिरिक्त बसें संचालित करेंगे। जिससे 6 और 7 सितंबर को आने वाले परीक्षार्थियों के आवागमन में कोई असुविधा न हो। करीब 292 बसों संचालित होंगी।

