यूपी की ई-वॉल्वो बस में लगा ब्लैक बॉक्स, ड्राइवर शराबी निकला तो खुद ही नहीं चलेगी बस
यूपी की ई-वॉल्वो बस में ब्लैक बॉक्स लगाया गया है। ड्राइवर शराबी निकला तो बस खुद ही नहीं चलेगी। ये बसें प्रयागराज में दी गई हैं। इन बसों में सीसीटीवी भी चालक की गतिविधियों पर नजर रखेगा। इससे हादसे के बाद जानकारी हासिल की जा सकती है।
पीयूष श्रीवास्तव, प्रयागराज। यूपी में सड़क हादसे के बाद अब यह पता लगाना आसान होगा कि दुर्घटना कैसे हुई और गलती किसकी थी। रशियन कंपनी की आरजी मोबिलिटी की आधुनिक तकनीक से लैस वॉल्वो ई-बसों में विमान की तरह ब्लैक बॉक्स जैसा रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाया गया है। बस के आगे शीशे के पास लगा विशेष कैमरा सामने की गतिविधियों को लगातार रिकॉर्ड करेगा। इसकी रिकॉर्डिंग बस के साथ ही कंट्रोल रूम में भी सुरक्षित रहेगी। हादसे के बाद दोनों जगह के बैकअप से दुर्घटना की वजह का पता लगाया जा सकेगा। यह सिस्टम विमानों में लगे ब्लैक बॉक्स की तरह ही काम करता है।
रशिया की कंपनी की ई-बसें यूपी के कई जिलों में चल रही हैं लेकिन वॉल्वो ई-बसें सिर्फ प्रयागराज को ही मिली हैं। इनकी एक और खासियत यह है कि चालक बिना ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट दिए बस स्टार्ट नहीं कर सकेगा। बस चालू करने से पहले चालक को सांस की जांच करानी होगी। जांच में सब कुछ सामान्य मिलने के बाद ही बस का ऑपरेटिंग सिस्टम सक्रिय होगा और बस स्टार्ट हो सकेगी।
सुरक्षा के लिए बस में मुख्य कैमरे के अलावा पांच सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें एक कैमरा चालक की गतिविधियों पर नजर रखेगा। इससे पता चल सकेगा कि चालक वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात तो नहीं कर रहा है। अन्य कैमरों से यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इससे हादसे के बाद हादसे से जुड़ी जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। किसी हादसे में चालक की गलती होने का पता लगाया जा सकेगा।
आपात स्थिति से निपटने के लिए भी किए गए हैं खास इंतजाम
प्रत्येक सीट की खिड़की के पास एक हथौड़ा रखा गया है, जिससे जरूरत पड़ने पर शीशा तोड़कर बाहर निकला जा सकेगा। बस में चार अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं। चालक की सीट के पास दो विशेष बटन हैं। आग लगने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए हर सीट पर दो तरह के बटन होंगे। पहला बटन दबाने पर बस रुकने का संकेत मिलेगा। वहीं, दूसरा एसओएस बटन आपात स्थिति में मदद के लिए होगा। इसे महिला या कोई भी यात्री दबा सकेगा। सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी।
प्रयागराज परिक्षेत्र, क्षेत्रीय प्रबंधक, रवींद्र सिंह ने कहा कि रशियन कंपनी की ई-वॉल्वो बसें आधुनिक तकनीक से लैस हैं। अभी सिर्फ ये बसें प्रयागराज को मिली हैं। दूसरे चरण में कानपुर को दी जाएंगी। बसों का आरटीओ में पंजीयन हो चुका है। जल्द ही इनका संचालन शुरू होगा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें