प्रयागराज माघ मेला स्पेशल ग्रुप ट्रेवल ऑफर, आधे घंटे पहले रिजर्व बुक हो जाएगी रोडवेज की पूरी बस

संक्षेप: प्रयागराज माघ मेला जाने के लिए गांव, परिवार या दोस्तों के साथ समूह में सफर करने वालों के लिए यूपी रोडवेज ने स्पेशल ऑफर पेश किया है। आधे घंटे पहले एक तरफ का किराया देकर पूरी बस लेकर नॉन-स्टॉप प्रयागराज जा सकते हैं।

यूपी रोडवेज प्रबंधन ने कानपुर और आसपास के जिलों से प्रयागराज माघ मेला जाने के लिए बस बुकिंग सेवा चालू की है। इसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। सिर्फ आने-जाने की पूरी बस की बुकिंग करानी होगी। रवानगी के आधे घंटे पहले विकास नगर, आजाद नगर, किदवई नगर, चुन्नीगंज, झकरकटी बस अड्डे पहुंचें और वहां प्रभारी प्रबंधक या फिर एआरएम से मिलकर माघ मेला जाने की जानकारी दें। रोडवेज बस की सीट संख्या के बराबर यात्रियों का तय किराया एक ओर का जमा करें। इसके बाद उतने श्रद्धालु बस पर सवार होकर सीधे प्रयागराज जा सकेंगे।

रोडवेज अधिकारी ने बताया कि इस तरह से बुकिंग कराने पर बुकिंग सस्ती होगी। एडवांस चार्टर बस बुकिंग में एक तो सिक्योरिटी राशि जमा करनी पड़ती ही है, साथ ही रुकने का चार्ज अलग से चुकाना होता है। आने-जाने का किराया भी एक साथ देना पड़ता है। इसमें सीट क्षमता का सिंगल साइड किराया ही देना होगा। वापसी में भी इस तरह की व्यवस्था से वापसी की बुकिंग करा सकते हैं। अफसरों ने बताया कि बसों के माघ मेला में जाने से संचालन पर आंशिक असर पड़ेगा। मेले में बसों को भेजने से छोटे रूटों के अलावा ग्रामीण और लंबे रूटों पर असर होगा।

कानपुर से 270 बसें जाएंगी प्रयागराज माघ मेला रोडवेज के मेजर सलमान बस अड्डा, झकरकटी के अफसरों ने बताया कि कानपुर रीजन से 270 रोडवेज बसों को माघ मेला ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा। इस आशय का मुख्यालय से फरमान आ चुका है। इन बसों की रवानगी 30 दिसंबर-2025 से शुरू होगी। इसके अलावा 50 ई-बसों को भी शटल सेवा के लिए भेजा जाएगा। ये बसें वहां स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं को ढोएंगे। इससे शहर में सिटी बसों का संचालन प्रभावित होगा।