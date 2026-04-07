लखनऊ-दिल्ली समेत 5 शहरों के बीच बस का सफर हुआ महंगा, जानें कितना बढ़ा किराया
टोल टैक्स बढ़ने के बाद लखनऊ-दिल्ली समेत 5 शहरों के बीच बस का किराया बढ़ गया है। यूपी परिवहन निगम की बसों से सफर करना अब यात्रियों के लिए महंगा हो गया है।
UP News: यूपी परिवहन निगम की बसों से सफर करना अब यात्रियों के लिए महंगा हो गया है। पहले की तुलना में अब विभिन्न रूटों पर रोडवेज बस से यात्रा करने पर यात्रियों को एक से लेकर छह रुपए तक अतिरिक्त चुकाना पड़ेगा। हालांकि यह किराया उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए संचालित होने वाली बसों पर लागू नहीं होगा, बल्कि उन रूट की बसों पर लागू होगा जिन पर टोल प्लाजा पड़ता है और परिवहन निगम को टोल देना पड़ता है। क्योंकि, एक अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी हो गई है।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि टोल की दरें बढ़ने के चलते लखनऊ से संचालित होने वाली कुछ रूटों की बसों का किराया मामूली रूप से बढ़ा है। किराए की नई दरें लागू भी हो गई हैं। उन्होंने बताया कि जिन रूटों पर टोल नहीं पड़ता है उधर संचालित होने वाली बसों का किराया नहीं बढ़ाया गया है।
इन रूटों पर बढ़ा किराया-
-आलमबाग से प्रयागराज का किराया 302 से बढ़कर 308 रुपए हुआ
-आलमबाग से वाराणसी का किराया 473 से बढ़कर 476 हो गया
-कैसरबाग से बहराइच का किराया 192 रुपए की जगह 193 रुपए हो गया
-कैसरबाग से गोरखपुर का किराया 435 की जगह अब 437 हो गया
-कैसरबाग से दिल्ली के लिए 776 की जगह 781 रुपए देना होगा
इन रूटों पर नहीं बढ़ाया गया-
-कैसरबाग से हरदोई का किराया 162 रुपए ही है
-आलमबाग से आजमगढ़ का किराया 452 रुपए
: आलमबाग से आगरा 522 रुपए ही रहेगा
: आलमबाग से कौशांबी के लिए 820 रुपए ही देने पड़ेंगे
पांच से 85 रुपए तक बढ़ा है टोल टैक्स
आपको बता दें कि त्तर प्रदेश केप्रदेश के एक्सप्रेसवे पर सफर करना अब महंगा हो गया है। दुपहिया और चौपहिया वाहनों से लेकर बड़े वाहनों तक के लिए सर्वाधिक टोल आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बढ़ाया गया है। शासन ने नई वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तथा गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर प्रथम टोल से अंतिम टोल तक वाहनों के लिए प्रति चक्कर नई दरें लागू कर दी हैं। लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर टोल में पांच रुपये से 85 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। अन्य एक्सप्रेसवे पर भी बाइक व कार का सफर महंगा हुआ है। टू व्हीलर/, थ्री व्हीलर, लीगल रिजस्टर्ड ट्रैक्टर के लिए आगरा-लखनऊ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर पांच-पांच रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें