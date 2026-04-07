लखनऊ-दिल्ली समेत 5 शहरों के बीच बस का सफर हुआ महंगा, जानें कितना बढ़ा किराया

टोल टैक्स बढ़ने के बाद लखनऊ-दिल्ली समेत 5 शहरों के बीच बस का किराया बढ़ गया है। यूपी परिवहन निगम की बसों से सफर करना अब यात्रियों के लिए महंगा हो गया है।

UP News: यूपी परिवहन निगम की बसों से सफर करना अब यात्रियों के लिए महंगा हो गया है। पहले की तुलना में अब विभिन्न रूटों पर रोडवेज बस से यात्रा करने पर यात्रियों को एक से लेकर छह रुपए तक अतिरिक्त चुकाना पड़ेगा। हालांकि यह किराया उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए संचालित होने वाली बसों पर लागू नहीं होगा, बल्कि उन रूट की बसों पर लागू होगा जिन पर टोल प्लाजा पड़ता है और परिवहन निगम को टोल देना पड़ता है। क्योंकि, एक अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी हो गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय ने बताया कि टोल की दरें बढ़ने के चलते लखनऊ से संचालित होने वाली कुछ रूटों की बसों का किराया मामूली रूप से बढ़ा है। किराए की नई दरें लागू भी हो गई हैं। उन्होंने बताया कि जिन रूटों पर टोल नहीं पड़ता है उधर संचालित होने वाली बसों का किराया नहीं बढ़ाया गया है।

इन रूटों पर बढ़ा किराया- -आलमबाग से प्रयागराज का किराया 302 से बढ़कर 308 रुपए हुआ

-आलमबाग से वाराणसी का किराया 473 से बढ़कर 476 हो गया

-कैसरबाग से बहराइच का किराया 192 रुपए की जगह 193 रुपए हो गया

-कैसरबाग से गोरखपुर का किराया 435 की जगह अब 437 हो गया

-कैसरबाग से दिल्ली के लिए 776 की जगह 781 रुपए देना होगा

इन रूटों पर नहीं बढ़ाया गया- -कैसरबाग से हरदोई का किराया 162 रुपए ही है

-आलमबाग से आजमगढ़ का किराया 452 रुपए

: आलमबाग से आगरा 522 रुपए ही रहेगा

: आलमबाग से कौशांबी के लिए 820 रुपए ही देने पड़ेंगे