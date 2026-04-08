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सफर हुआ महंगा! टोल टैक्स बढ़ने से बसों का किराया बढ़ा, देहरादून-हरिद्वार समेत इन रूटों के टिकट महंगे

Apr 08, 2026 09:25 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
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आज से नया किराया यात्रियों से लिया जाएगा। आरएम के नेतृत्व में एआरएम एवं फाइनेंस अधिकारियों ने मुख्यालय के निर्देश पर किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। परिवहन निगम अधिकारियों का कहना है, एक अप्रैल से टोल कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया है।

सफर हुआ महंगा! टोल टैक्स बढ़ने से बसों का किराया बढ़ा, देहरादून-हरिद्वार समेत इन रूटों के टिकट महंगे

टोल दरें बढ़ने के बाद परिवहन निगम ने रोडवेज बसों का किराया बढ़ा दिया है। नये किराये में एक से तीन रुपये तक वृद्धि की गई है। मंगलवार रात एक बजे से नया किराया यात्रियों से लिया जाएगा। आरएम के नेतृत्व में एआरएम एवं फाइनेंस अधिकारियों ने मुख्यालय के निर्देश पर किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। परिवहन निगम अधिकारियों का कहना है, एक अप्रैल से टोल कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया है। इसलिए परिवहन निगम ने बसों का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

एक से तीन रुपये तक टिकट पर किराया बढ़ाया गया है। मंगलवार को अधिकारियों ने बसों के रूट के अनुसार नये किराये की सूची जारी करा दी। जिसे रात 12 बजे से मान्य कर दिया गया। बरेली से दिल्ली को जो किराया 436 रुपये था। अब 439 रुपये का टिकट मिलेगा। लखनऊ के किराये में दो रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। 385 की जगह अब 387 रुपये लिया जाएगा।

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रूट- पुराना और नया किराया

हल्द्वानी- 168, 169

बहेड़ी- 85, 86

देहरादून- 514, 515

हरिद्वार- 396, 397

मुरादाबाद- 154, 155

आनंद बिहार- 436, 439

लखनऊ- 385, 387

परिवहन निगम बरेली के क्षेत्रीय प्रबंधक, दीपक चौधरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि टोल एजेंसियों ने एक अप्रैल से किराये में वृद्धि कर दी है, जिसके चलते मुख्यालय के निर्देश पर रोडवेज बसों में भी किराया बढ़ाया गया है। एक रुपये से लेकर तीन रुपये तक की बढ़ोत्तरी की गई है। जो रात 12 बजे से लागू किया गया है।

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परिवहन निगम के बेड़े में जुड़ेंगी 70 नई छोटी बसें

परिवहन निगम लोकल मार्गों पर छोटी बसों की सेवाएं अधिक बढ़ा रहा है। बरेली रीजन को 70 नई बसों की मंजूरी मिल गई है। करीब 57 छोटी बसें दो चरणों में पहले ही आ चुकी हैं, उनको कई रूटों पर चलाया जा रहा है। यह बसें 28 सीटर हैं। मई-जून तक 70 बसें और बरेली को मिल जाएंगी। परिवहन निगम अधिकारियों का कहना है, 15 साल से अधिक पुरानी कई बसे हैं, जिनको बेड़े से बाहर किया जाएगा। उनके स्थान पर छोटी बसें चलाई जाएंगी।

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दो महीने पहले क्षेत्रीय प्रबंधक के नेतृत्व में बरेली, रुहेलखंड, बदायूं और पीलीभीत डिपो के एआरएम ने नई . बसों के संबंध में प्रस्ताव भेजे थे। उन प्रस्ताव पर मुख्यालय से स्वीकृत मिल गई। मई-जून तक 70 छोटी बसें और मिल जाएंगी। जो नई बसें आएंगी, उनको बरेली से मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, हल्द्वानी आदि रूटों पर संचालित किया जाएगा। 24 घंटे बस सेवा का लक्ष्य रहेगा। आरएम दीपक चौधरी ने बताया करीब 70 बसों को और मंजूरी मिल गई है। मई-जून तक यह बसें भी रीजन को मिल जाएंगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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