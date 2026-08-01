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यूपी: सीएम योगी के शहर में राप्ती नदी के किनारे बनेगा रिवर फ्रंट, DDU के सामने फूड स्ट्रीट हब

By Ajay Singh
प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
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राप्ती नदी के किनारे से हार्बर्ट बांध फोरलेन सड़क तक लगभग 150 मीटर चौड़ाई वाले क्षेत्र का विकास 3 चरणों में किया जाएगा। नदी किनारे सड़क, नालियां, लैंडस्केपिंग, पार्क, कियोस्क और खुले सार्वजनिक स्थल भी विकसित होंगे। राप्ती नदी में बोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्लेटफार्म और जेटी बनाए जाएंगे।

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सीएम योगी के शहर में राप्ती नदी के किनारे बनेगा रिवर फ्रंट

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के राजघाट से डोमिनगढ़ तक राप्ती नदी के किनारे करीब 3.5 किलोमीटर लंबाई में राप्ती रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने करीब 1303 करोड़ रुपये लागत वाली इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करा ली है। जल्द ही सिंचाई विभाग के साथ तकनीकी परीक्षण उपरांत परियोजना को आगे शासन में स्वीकृति के लिए भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्राधिकरण और सिंचाई विभाग संयुक्त रूप से इस बात पर विचार करेंगे कि बाढ़ के दौरान परियोजना को सुरक्षित रखने और जलस्तर घटने की स्थिति में विकास कार्यों को किस प्रकार संचालित किया जाएगा। तकनीकी सुझावों के आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो परियोजना में संशोधन भी होगा। उधर, गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने फूड स्ट्रीट हब का निर्माण शुरू हो गया है।

तीन चरणों में होगा राप्ती रिवर फ्रंट का विकास

परियोजना के मुताबिक राप्ती नदी के तट से हार्बर्ट बांध फोरलेन सड़क तक लगभग 150 मीटर चौड़ाई वाले क्षेत्र का विकास तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में अर्बन हाट और ईको पार्क विकसित होंगे, जहां लोगों के लिए मनोरंजन और प्राकृतिक वातावरण मिलेगा। दूसरे चरण में फोरलेन सड़क से सार्वजनिक प्रवेश मार्ग बनाने के साथ योगा सेंटर सरीखी सुविधाएं विकसित होंगी। तीसरे चरण में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, बड़े स्तर के सम्मेलन, प्रदर्शनियां लग सकेंगी।

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पार्क कियोस्क, विकसित होंगे

परियोजना के तहत नदी किनारे सड़क, नालियां, लैंडस्केपिंग, पार्क, कियोस्क और खुले सार्वजनिक स्थल भी विकसित होंगे। इसके अलावा राप्ती नदी में विभिन्न स्थानों पर बोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्लेटफार्म और जेटी बनाए जाएंगे। हार्बर्ट बांध की ओर के हिस्से को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करने की योजना है।

क्या बोले जीडीए उपाध्यक्ष

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोयल ने बताया कि राप्ती रिवर फ्रंट गोरखपुर को पर्यटन की दृष्टि से और समृद्ध बनाएगा। डीपीआर पर सिंचाई विभाग के साथ बैठक की तकनीकी निर्णय लिए जाएंगे। धन स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण होते ही काम शुरू होगा। युमना रिवर फ्रंट की तर्ज पर राप्ती रिवर फ्रंट बनेगा। यहां कन्वेंशन सेंटर, ओपन स्पेस और अन्य पर्यटकों को आकर्षित करने वाली सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

पंत पार्क के सामने फूड स्ट्रीट हब का निर्माण शुरू

दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के समक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत पार्क के समक्ष स्मार्ट रोड पर आधुनिक फूड स्ट्रीट हब का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। करीब 3.39 करोड़ की लागत से 150 मीटर लंबे कॉरिडोर में बनने वाले फूड स्ट्रीट हब को हेरिटेज थीम पर तैयार किया जा रहा है। 35 हेरिटेज शैली के वेंडर कार्ट स्थापित होंगे। इसके अलावा 08 आकर्षक केनोपी स्थापित होगी, जिसमें कुर्सियां भी लगेंगी। इसके अलावा स्मार्ट सड़क के पाथवे के साथ हरियाली भी विकसित होगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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