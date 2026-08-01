यूपी: सीएम योगी के शहर में राप्ती नदी के किनारे बनेगा रिवर फ्रंट, DDU के सामने फूड स्ट्रीट हब

राप्ती नदी के किनारे से हार्बर्ट बांध फोरलेन सड़क तक लगभग 150 मीटर चौड़ाई वाले क्षेत्र का विकास 3 चरणों में किया जाएगा। नदी किनारे सड़क, नालियां, लैंडस्केपिंग, पार्क, कियोस्क और खुले सार्वजनिक स्थल भी विकसित होंगे। राप्ती नदी में बोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्लेटफार्म और जेटी बनाए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के राजघाट से डोमिनगढ़ तक राप्ती नदी के किनारे करीब 3.5 किलोमीटर लंबाई में राप्ती रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने करीब 1303 करोड़ रुपये लागत वाली इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करा ली है। जल्द ही सिंचाई विभाग के साथ तकनीकी परीक्षण उपरांत परियोजना को आगे शासन में स्वीकृति के लिए भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्राधिकरण और सिंचाई विभाग संयुक्त रूप से इस बात पर विचार करेंगे कि बाढ़ के दौरान परियोजना को सुरक्षित रखने और जलस्तर घटने की स्थिति में विकास कार्यों को किस प्रकार संचालित किया जाएगा। तकनीकी सुझावों के आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो परियोजना में संशोधन भी होगा। उधर, गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने फूड स्ट्रीट हब का निर्माण शुरू हो गया है।

तीन चरणों में होगा राप्ती रिवर फ्रंट का विकास परियोजना के मुताबिक राप्ती नदी के तट से हार्बर्ट बांध फोरलेन सड़क तक लगभग 150 मीटर चौड़ाई वाले क्षेत्र का विकास तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में अर्बन हाट और ईको पार्क विकसित होंगे, जहां लोगों के लिए मनोरंजन और प्राकृतिक वातावरण मिलेगा। दूसरे चरण में फोरलेन सड़क से सार्वजनिक प्रवेश मार्ग बनाने के साथ योगा सेंटर सरीखी सुविधाएं विकसित होंगी। तीसरे चरण में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, बड़े स्तर के सम्मेलन, प्रदर्शनियां लग सकेंगी।

पार्क कियोस्क, विकसित होंगे परियोजना के तहत नदी किनारे सड़क, नालियां, लैंडस्केपिंग, पार्क, कियोस्क और खुले सार्वजनिक स्थल भी विकसित होंगे। इसके अलावा राप्ती नदी में विभिन्न स्थानों पर बोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्लेटफार्म और जेटी बनाए जाएंगे। हार्बर्ट बांध की ओर के हिस्से को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित करने की योजना है।

क्या बोले जीडीए उपाध्यक्ष गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोयल ने बताया कि राप्ती रिवर फ्रंट गोरखपुर को पर्यटन की दृष्टि से और समृद्ध बनाएगा। डीपीआर पर सिंचाई विभाग के साथ बैठक की तकनीकी निर्णय लिए जाएंगे। धन स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण होते ही काम शुरू होगा। युमना रिवर फ्रंट की तर्ज पर राप्ती रिवर फ्रंट बनेगा। यहां कन्वेंशन सेंटर, ओपन स्पेस और अन्य पर्यटकों को आकर्षित करने वाली सुविधाएं उपलब्ध होंगी।