Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चीखते हुए सातवीं मंजिल से नीचे गिरी राजस्व अधिकारी की पत्नी, मौके पर मौत, सुसाइड की आशंका

Mar 29, 2026 02:51 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share

वाराणसी के अवध अपार्टमेंट में चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी पंकज कुमार की पत्नी सीमा सिन्हा की सातवीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। प्रथमदृष्टया इसे सुसाइड माना जा रहा है। लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रही थीं।

चीखते हुए सातवीं मंजिल से नीचे गिरी राजस्व अधिकारी की पत्नी, मौके पर मौत, सुसाइड की आशंका

वाराणसी में सेंट्रल जेल रोड स्थित 'अवध अपार्टमेंट' में रविवार की सुबह उस वक्त मातम पसर गया, जब अपार्टमेंट की सातवीं मंजिल से एक महिला के गिरने की खबर आई। मृतका की पहचान 50 वर्षीया सीमा सिन्हा के रूप में हुई है, जो सुल्तानपुर में तैनात चकबंदी विभाग के बंदोबस्त अधिकारी (Settlement Officer) पंकज कुमार की पत्नी थीं। शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, जिसका कारण मृतका का लंबे समय से चल रहा डिप्रेशन बताया जा रहा है।

छुट्टी पर आए थे पति, सुबह घटी घटना

जानकारी के अनुसार, सीमा सिन्हा अपने परिवार के साथ अवध अपार्टमेंट के सातवीं मंजिल स्थित फ्लैट में रहती थीं। उनके पति पंकज कुमार इन दिनों पांच दिन की छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। रविवार सुबह जब घर के अन्य सदस्य अपने कार्यों में व्यस्त थे, तभी अचानक सीमा सिन्हा बालकनी की ओर गईं। चश्मदीदों के अनुसार, एक तेज चीख सुनाई दी और अगले ही पल सीमा अपार्टमेंट के नीचे फर्श पर खून से लथपथ मिलीं। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन ऊंचाई से गिरने के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी।

ये भी पढ़ें:8 घंटे में 3 एनकाउंटर: UP के इस जिले में पुलिस-बदमाशों के बीच तड़तड़ाईं गोलियां

लंबे समय से डिप्रेशन का चल रहा था इलाज

घटना की सूचना मिलते ही शिवपुर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस की पूछताछ में पति पंकज कुमार ने बताया कि सीमा पिछले काफी समय से मानसिक तनाव और डिप्रेशन (Depression) से जूझ रही थीं। उनका चिकित्सकीय उपचार भी चल रहा था। रविवार सुबह अचानक उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ी और उन्होंने रेलिंग फांदकर नीचे छलांग लगा दी। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बीमारी के चलते वह ऐसा आत्मघाती कदम उठा लेंगी। सीमा अपने पीछे पति और दो बेटियों का रोता-बिलखता परिवार छोड़ गई हैं।

ये भी पढ़ें:मासूम की हत्या कर फरार बदमाश सुनील का अंत, आगरा में एनकाउंटर, दारोगा भी घायल
ये भी पढ़ें:शादीशुदा पुरुष का महिला के साथ लिव इन में रहना अपराध नहीं,गिरफ्तारी पर HC की रोक

पुलिस की कार्रवाई और जांच

शिवपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला सुसाइड का ही लग रहा है, क्योंकि परिवार ने किसी भी प्रकार की रंजिश या विवाद से इनकार किया है। हालांकि, पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है कि क्या आत्महत्या के पीछे कोई तात्कालिक कारण था। अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और डिप्रेशन के शिकार लोगों की विशेष देखभाल की जरूरत को रेखांकित किया है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Varanasi News Suicide Case Suicide अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |