यूपी में पुलिस वालों से ज्यादा भ्रष्ट इस विभाग के कर्मी, घूसखोरी में नपे, देखें आंकड़े

Dec 27, 2025 01:32 pm IST

यूपी में कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर डटी रहने वाली खाकी ही नहीं, नागरिक सुविधाओं से जुड़े विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों में ऊपर की कमाई का रास्ता तलाशने वालों की कमी नहीं है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की कार्रवाई में सामने आया है कि घूसखोरी में राजस्व विभाग के कर्मी पुलिस से आगे हैं। बीते चार वर्षों में 680 भ्रष्ट अधिकारी-कर्मी घूस लेते धरे गए। इनमें सर्वाधिक 266 राजस्व कर्मी हैं और 108 पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा पंचायती राज, चकबंदी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा, स्थानीय निकाय, कृषि विभाग, उद्योग, बाट व माप, उप्र पावर कारपोरेशन समेत अन्य विभागों के दागी भी घूस लेने में पीछे नहीं हैं।

बीते चार वर्षों में भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एसीओ) की कार्रवाई से साफ है कि दागियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की रफ्तार बढ़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजस्व से जुड़े मामलों के त्वरिण निस्तारण के साथ ही जनशिकायतों की सुनवाई पर खास जोर रहा है। विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार की गोपनीय शिकायतों की जांच व कार्रवाई के लिए जांच एजेंसियों के हाथ भी मजबूत किए गए हैं।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन का विस्तार किए जाने के साथ ही सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की सक्रियता बढ़ाई गई तो ग्रामीण इलाकों से जमीनों की नापजोख, वरासत से जुड़ी शिकायतों की भरमार लग गई। ऐसे मे एसीओ ने किसानों और गरीबों से जुड़े मामलों में तेजी बरती और नतीजा सबसे ज्यादा राजस्व कर्मियों की गिरफ्तारी के रूप में सामने आया। ऐसे मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के मकसद से एसी ओ की आठ नई इकाइयों का गठन कराए जाने के साथ ही मंडल स्तर पर गठित कुल 18 इकाइयों को थाने के रूप में अधिसूचित किया गया है।

चार वर्षों में इन विभागों के भी धरे गए दागी बिजली विभाग- 63

शिक्षा विभाग- 29

चकबंदी- 19

स्थानीय निकाय- 17

चिकित्सा- 16

सिंचाई- 13

ग्राम्य विकास- 08

कृषि विभाग- 05

वन विभाग- 05

मंडी परिषद- 05

उच्च शिक्षा- 04

बढ़ी कार्रवाई 2022 में 81 लोक सेवक गिरफ्तार हुए

2023 में 152 लोक सेवक गिरफ्तार हुए

2024 में 221 लोक सेवक गिरफ्तार हुए