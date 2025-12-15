Hindustan Hindi News
UP RERA has approved 16 new projects worth 3,200 crore in 9 districts, giving a boost to development
यूपी रेरा ने 9 जिलों में 3,200 करोड़ की 16 नई परियोजनाओं को दी मंजूरी, विकास को मिलेगी रफ्तार

संक्षेप:

 उत्तर प्रदेश रेरा ने 9 जिलों में 3,200 करोड़ रुपए की 16 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। 3,845 आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग की इकाइयों का विकास किया जाएगा। इससे विकास को रफ्तार मिलेगी।

Dec 15, 2025 08:58 pm IST
उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को एक बार फिर मजबूती मिली है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने प्रदेश के 9 जिलों में कुल 16 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर 3,200.16 करोड़ रुपए का भारी निवेश प्रस्तावित है, जिसके तहत 3,845 आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग की इकाइयों का विकास किया जाएगा। इससे न सिर्फ शहरी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि निवेशकों और घर खरीदारों का भरोसा भी और मजबूत होगा। इन जिलों में विकास को रफ्तार मिलेगी।

यह महत्वपूर्ण निर्णय यूपी रेरा की 190वीं प्राधिकरण बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में परियोजनाओं के तकनीकी, वित्तीय और नियामकीय पहलुओं की समीक्षा के बाद स्वीकृति दी गई। स्वीकृत परियोजनाओं में राजधानी लखनऊ का योगदान सबसे अधिक रहा। यहां 6 परियोजनाओं को 2,154.69 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मंजूरी मिली है। इनमें 2 आवासीय, 2 व्यावसायिक और 2 मिश्रित उपयोग की परियोजनाएं शामिल हैं, जिनसे कुल 1,406 इकाइयों का विकास होगा। इससे लखनऊ में आवास, व्यापार और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

अन्य जिलों में परियोजनाएं

आगरा में 200.69 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाएं (668 इकाइयां) स्वीकृत की गई हैं। गाजियाबाद में 74.18 करोड़ रुपए की लागत से 210 व्यावसायिक इकाइयों की 2 परियोजनाओं को मंजूरी मिली। बरेली, प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी, मथुरा-वृंदावन और मुरादाबाद में भी आवासीय परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई है, जिनमें मुरादाबाद की 516.34 करोड़ रुपए की परियोजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

Up News UP News Today Lucknow News
