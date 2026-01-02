UP RERA ने मेरठ समेत 5 जिलों की 7 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी, 417 करोड़ का निवेश प्रस्तावित
RERA ने नव वर्ष के पहले दिन गुरुवार को गौतमबुद्ध नगर समेत पांच जिलों की सात रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में कुल 1,024 इकाइयों का निर्माण होगा। इसके जरिए लगभग 417 करोड़ रुपये का निवेश आएगा।
यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि बैठक में गौतमबुद्ध नगर में 181.36 करोड़ रुपये की लागत वाली दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये दोनों परियोजनाएं व्यावसायिक श्रेणी की हैं, जिनके अंतर्गत 298 दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इससे व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मथुरा में 154.92 करोड़ की लागत वाली दो आवासीय परियोजनाओं में कुल 565 फ्लैटों का निर्माण होगा। लखनऊ में 27.65 करोड़ की लागत वाली एक व्यावसायिक परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसके अंतर्गत कुल 30 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है।
बरेली में 24.56 करोड़ की एक आवासीय परियोजना और मेरठ में 28.45 करोड़ की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं में क्रमश: 106 मकानों और 25 मकानों व दुकानों का निर्माण किया जाएगा। संजय भूसरेड्डी ने बताया कि सात परियोजनाओं की मंजूरी से लगभग 417 करोड़ रुपये का निवेश आएगा।
चार जिलों में 13 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी
इससे पहले यूपी रेरा की 19 दिसंबर को हुई 191वीं बैठक में गौतमबुद्धनगर, लखनऊ व मथुरा सहित चार जिलों में 13 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इन परियोजनाओं में आवासीय भूखंड के साथ फ्लैट व दुकान मिलाकर 19 हजार से अधिक इकाइयों का निर्माण हो सकेगा।
यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि गौतमबुद्धनगर, लखनऊ व मथुरा में चार- चार परियोजनाओं और मऊ जिले में एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। कुल 4,424.4 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में कुल 19,379 आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। स्वीकृत इकाइयों में आवासीय भूखंड और फ्लैट के साथ-साथ व्यावसायिक श्रेणी में स्टूडियो तथा दुकान भी शामिल हैं।