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दशहरा-दिवाली, छठ तक जगमग रहेगा यूपी, गांवों से शहरों तक 24 घंटे बिजली देने की तैयारी

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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योगी सरकार ने दशहरा, दीपावली और छठ पर निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी तेज कर दी है। दशहरा पर गांव से शहर तक 24 घंटे बिजली देने के निर्देश हैं। यूपीपीसीएल की टीमें पांचों डिस्कॉम क्षेत्रों में लाइनों की मरम्मत और पेड़ों की छंटाई कर ट्रिपिंग रोकने में जुटी हैं।

24 hour electricity supply in UP through Dussehra Diwali and Chhath
दशहरा, दिवाली, छठ तक यूपी में 24 घंटे रहेगी बिजली

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दशहरा, दीपावली और छठ समेत आगामी त्योहारों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी तेज कर दी है। दशहरा (20 अक्टूबर) पर गांव से शहर तक रोशनी बनाए रखने के लिए जनपद, तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने इसके लिए पांचों डिस्कॉम क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का अभियान तेज कर दिया है। विद्युत लाइनों और उपकरणों के रखरखाव के साथ ट्रिपिंग रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

बिजली लाइनों के रखरखाव पर जोर

यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने बताया कि गांवों, शहरों, नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी की गई है। त्योहारों के दौरान बिजली व्यवस्था सुचारु रखने के लिए विभागीय टीमें लगातार सक्रिय रहेंगी। पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और दक्षिणांचल समेत सभी डिस्कॉम क्षेत्रों में बिजली लाइनों और बुनियादी ढांचे का रखरखाव किया जा रहा है। विद्युत लाइनों के संपर्क में आने वाली पेड़ों की शाखाओं की छंटाई कराई जा रही है, ताकि आपूर्ति बाधित होने और ट्रिपिंग की आशंका कम की जा सके।

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मांग के अनुरूप हो रही बिजली आपूर्ति

यूपीपीसीएल के आंकड़ों के मुताबिक, 18 अक्टूबर को प्रदेश में 22,540 मेगावाट बिजली की मांग के सापेक्ष आपूर्ति की गई। इससे पहले 17 अक्टूबर को 23,738 मेगावाट और 16 अक्टूबर को 23,372 मेगावाट बिजली की मांग पूरी की गई थी। विभाग के अनुसार, प्रदेश में बिजली की मांग और आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

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पांचों डिस्कॉम में टीमें सक्रिय

त्योहारों के मद्देनजर पूर्वांचल में बिजली व्यवस्था सुधारने, मध्यांचल में बुनियादी ढांचे के रखरखाव और पश्चिमांचल व दक्षिणांचल में लाइनों तथा उपकरणों की देखरेख पर जोर दिया जा रहा है। विभागीय टीमें स्थानीय स्तर पर आपूर्ति की स्थिति पर नजर रख रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि दशहरा, दीपावली और छठ के दौरान उपभोक्ताओं को बिजली कटौती और तकनीकी समस्याओं का सामना न करना पड़े।

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