आयोग की फाइल दो साल से दबाकर भर्ती में फर्जीवाड़ा, फंसेंगे समाज कल्याण के 6 अधिकारी

संक्षेप: यूपी में समाज कल्याण विभाग की अभ्युदय कोचिंग में कोर्स कोआर्डिनेटरों की भर्ती में उप्र लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) से सत्यापन कराने के नाम पर भी खेल किया गया। पिछले दो वर्षों से सत्यापन कराने की फाइल दबी हुई है।

यूपी में समाज कल्याण विभाग की अभ्युदय कोचिंग में कोर्स कोआर्डिनेटरों की भर्ती में उप्र लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) से सत्यापन कराने के नाम पर भी खेल किया गया। पिछले दो वर्षों से सत्यापन कराने की फाइल दबी हुई है। अगर तुरंत सत्यापन होता तो अयोग्य अभ्यर्थियों की भर्ती सामने आ जाती लेकिन सांठगांठ के चलते फाइल धूल फांक रही है। वहीं साक्षात्कार की फाइल भी गुम हो गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की अभ्युदय कोचिंग में 69 कोर्स कोआर्डिनेटरों में से 48 अयोग्य अभ्यर्थी भर्ती किए गए। समाज कल्याण विभाग में आउटसोर्सिंग पर भर्ती के लिए तीन कमेटियां हैं और इसमें से दो कोर्स कोआर्डिनेटर की भर्ती के लिए बनीं हैं। नियमानुसार पीसीएस मुख्य परीक्षा पास अभ्यर्थी ही कोर्स कोआर्डिनेटर बन सकते हैं लेकिन नियमों को ताक पर रखकर भर्ती हुई।

आउटसोर्सिंग कंपनी अवनि परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अभ्यर्थियों के पीसीएस मुख्य परीक्षा पास किए जाने के सत्यापन के लिए यूपीपीएससी को पत्र लिखा गया। यूपीपीएससी ने यह कहकर पत्र वापस कर दिया कि वह प्राइवेट कंपनी के लिखे पत्र पर सत्यापन नहीं कर सकती। ऐसे में समाज कल्याण विभाग की ओर से सत्यापन के लिए पत्र भेजा जाए तो वह यह कार्य करेगा।

समाज कल्याण विभाग की ओर से दोबारा पत्र नहीं भेजा गया और निदेशालय में फाइल को दबा दिया गया। दूसरी ओर इस भर्ती में हुए फर्जीवाड़े में यह भी सामने आया है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया भी नहीं कराई गई। क्योंकि साक्षात्कार की फाइल भी नहीं मिल रही है। आखिर फाइल कहां गुम हो गई यह नहीं पता चल पा रहा है।