यूपी को मिले एक लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 60 हजार करोड़ के MOU हुए; सिंगापुर में बोले योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सिंगापुर में दो दिन में विभिन्न थिंकटैंक कंपनियों से संवाद के बाद यूपी में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें करीब 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू भी हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात मंगलवार को सिंगापुर में पत्रकारों से बातचीत में कही।

उन्होंने कहा कि सिंगापुर में हम कल सुबह पांच बजे पहुंच गए थे। सुबह 8.30 बजे से शुरू हुई मीटिंग देर रात तक चलती रहीं। मंगलवार को भी सुबह से ही बैठकों के दौर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 11 वर्षों में समग्र विकास के जिन क्षेत्र में प्रगति की है, विकास की उन्हीं संभावनाओं को यूपी में स्थापित करने के लिए नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर और लाजिस्टिक, सर्विस सेक्टर में काफी अच्छी प्रगति की है।

उन्होंने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि भारत की और प्रदेश की छवि आज दुनिया में सकारात्मक रूप से देखी जा रही है। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दो दिनों में सौ से अधिक लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ अच्छी सकारात्मक बात हुई है। थिंक टैंक कंपनियों जैसे जीआईसी, कमासे, यूएसजी, सैट्स, ब्लैक स्टोन के चेयरमैन और सीईओ के साथ बैठकें हुई हैं। इसमें कई कंपनियां हैं जो भारत और यूपी में निवेश कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में भी सिंगापुर की कुछ कंपनियों ने पहले से ही निवेश किया हुआ है। उन्होंने कहा कि यूपी की छवि के बारे में 360 डिग्री का अंतर आया है। हम लोग उन क्षेत्रों में भी गए हैं, जहां जाना आसान नहीं है। नोएडा में जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कारगो और एमआरओ(मेनटेंनेंस, रिपेयर और ओवरहालिंग) विकसित करने के लिए जो कार्य होना है, सिंगापुर को उसमें दक्षता प्राप्त है। यहां की कारगो और एमआरओ को हमने देखा है। सभी अधिकारियों ने देखा है। सभी को अच्छा लगा है। उत्तर प्रदेश के साथ संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। विश्व भर के हवाई जहाज एमआरओ के लिए सिंगापुर आते हैं। इसे जेवर में भी विकसित कर सकते हैं। दुनिया कितनी ट्रांस्पैरेंट हो चुकी है। उन्हें सब मालूम है कि आपके यहां क्या हो रहा है। कल से अब तक हमें एक लाख करोड़ रुपये के निवेश प्राप्त हुए हैं। इसमें से 60 हजार रुपये के निवेश के एमओयू हो चुके हैं।

योगी ने कहा कि यहां से हमारा प्रतिनिधिमंडल देर रात जापान जाएगा। कल सुबह से प्रतिनिधिमंडल के मंत्री आदि संवाद में जुटे हैं। यूपी में पीएम के मार्गदर्शन में जो मेहनत हुई है, देश ही नहीं दुनिया में सुनाई दे रही है। लोग सकारात्मक भाव के साथ यूपी में निवेश के लिए सोचते हैं। हमने आईटीई स्किलिंग सेंटर को देखा है। हमने हर जिले में स्किलिंग को स्केल और स्किलिंग को रोजगार में बदलने के लिए एक माडल देखने के लिए मिला। उनके साथ इसे आगे बढ़ाएंगे।