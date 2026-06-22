यूपी: रेप की शिकार महिला ने कोतवाली में खुद पर पेट्रोल डाल लगा ली आग, थानेदार सस्पेंड
रेप पीड़िता ने कथित रूप से खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। रात में ही एसपी अभिषेक झा और एएसपी सिटी डा. केजी सिंह शहर कोतवाली पहुंचे। एसपी ने कोतवाली एसओ अमर सिंह राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि युवती पेट्रोल से भरी बोतल अपने साथ नहीं लाई थी।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर के कोतवाली परिसर में रविवार की देर रात एक रेप पीड़िता ने कथित रूप से खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इस घटना के बाद अफरातफरी मची है। पुलिसकर्मियों ने झुलसी युवती को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर देख उसे मेरठ और बाद में दिल्ली रेफर कर दिया गया। रात में ही एसपी अभिषेक झा और एएसपी सिटी डा. केजी सिंह शहर कोतवाली पहुंचे। सोमवार को डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज जी. ने शहर कोतवाली पहुंचकर अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। एसपी ने लापरवाही के आरोप में कोतवाली एसओ अमर सिंह राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कोतवाली परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि युवती पेट्रोल से भरी बोतल अपने साथ नहीं लाई थी। सौतेले पिता ने उसे पेट्रोल से भरी बोतल लाकर दी थी। इसे लेकर युवती शौचालय की ओर गई और बाहर आकर उसने आग लगा ली। आरोपी सौरभ समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
थाना किरतपुर के एक गांव निवासी 25 वर्षीय युवती रविवार रात करीब सवा 10 बजे शहर कोतवाली पहुंची। युवती ने अपने पूर्व प्रेमी पर दुष्कर्म के दो मामले दर्ज करा रखे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवती, कोतवाली थानाध्यक्ष अमर सिंह राठौर से मिली और आरोपी पक्ष से वार्ता कराने की बात कही। पुलिस द्वारा आरोपियों के घर पर न मिलने की बात कहने पर युवती ने हंगामा कर दिया। इसी बीच युवती ने कक्ष से बाहर आकर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। यह देख कोतवाली परिसर में अफरातफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आग बुझाई और उसे जिला अस्पताल भिजवाया। जहां से उसे मेरठ और बाद में दिल्ली रेफर कर दिया गया।
वहीं, घटना की सूचना पर रात में एसपी अभिषेक झा, एएसपी सिटी डा. केजी सिंह व सीओ सिटी अभय कुमार पांडेय कोतवाली पहुंचे। सूत्रों के अनुसार, युवती ने कुछ समय पूर्व शहर कोतवाली के ग्राम स्वाहेड़ी निवासी सौरभ के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए दो एफआईआर दर्ज कराई थी। युवक आर्मी में बताया जाता है। वहीं, एसपी अभिषेक झा ने मामले में लापरवाही बरतने पर शहर कोतवाली थानाध्यक्ष अमर सिंह राठौर को सस्पेंड कर दिया और अवनीत मान को कोतवाली की कमान सौंप दी है।
छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक गिरफ्तार
पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सौरभ, पिता संजय, मां मनोज, भाई गौरव, भाभी बीनू और चाचा कलवा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोमवार दोपहर पुलिस ने आरोपी के चाचा कलवा को गिरफ्तार कर पूछताछ की। कोतवाली प्रभारी अवनीत मान ने बताया अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कार्रवाई न होने से नाराज थी युवती
पुलिस के अनुसार युवती ने सौरभ पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थीं। पहले मामले की जांच में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने की बात सामने आई थी। इसके बाद युवती की ओर से दूसरी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, सौरभ ने न्यायालय की शरण ली थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। युवती लगातार कार्रवाई की मांग कर रही थी। रविवार रात भी युवती, आरोपियों को बुलाकर उनसे बातचीत की मांग कर रही थी और फिर अचानक उसने घातक कदम उठा लिया।
क्या बोली पुलिस
बिजनौर के एसपी अभिषेक झा ने कहा कि युवती ने शहर कोतवाली परिसर में खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया। युवती पूर्व में दुष्कर्म के दर्ज दो मुकदमे की वादी है। घटनाक्रम की जांच कराई जा रही है। लापरवाही बरतने पर थानाध्यक्ष कोतवाली को निलंबित कर दिया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, एक आरोपी को पकड़कर पूछताछ की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें