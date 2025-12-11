Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsUP Rampur Wife caught husband With girlfriend beat her with slippers in fields
गन्ने के खेत में रंगरेलियां मना रहे पति को पत्नी ने धरा, चप्पल से जमकर कर दी प्रेमिका की धुनाई

गन्ने के खेत में रंगरेलियां मना रहे पति को पत्नी ने धरा, चप्पल से जमकर कर दी प्रेमिका की धुनाई

संक्षेप:

यूपी में रामपुर के स्वार में प्रेमिका के साथ गन्ने के खेत में रंगरेलियां मना रहे पति को पत्नी ने धर दबोचा। पत्नी और प्रेमिका के बीच जमकर हाथापाई हुई तो हंगामा हो गया। शोर शराबा होने पर कोसी बांध से जा रहे राहगीर मौके पर रुक गए।

Dec 11, 2025 11:53 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, रामपुर
share

यूपी में रामपुर के स्वार में प्रेमिका के साथ गन्ने के खेत में रंगरेलियां मना रहे पति को पत्नी ने धर दबोचा। पत्नी और प्रेमिका के बीच जमकर हाथापाई हुई तो हंगामा हो गया। शोर शराबा होने पर कोसी बांध से जा रहे राहगीर मौके पर रुक गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पति को थप्पड़ जड़े तो वह बाइक उठाकर भाग निकला। कुछ देर के अंदर ही पत्नी और प्रेमिका दोनों मौके से गायब हो गई। घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामला कोतवाली क्षेत्र से सटे कोसी बांध का है। कस्बा निवासी एक युवक का पड़ोसी गांव की युवती के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा है। युवक की पत्नी को पति के प्रेम प्रसंग बारे में पहले ही भनक लग गई थी। लेकिन पत्नी मौके का इंतजार कर रही थी। बुधवार दोपहर बाद पत्नी को सूचना मिली उसके पति की बाइक कोसी बांध किनारे खड़ी हुई है। सूचना मिलते ही पत्नी किसी की बाइक पर बैठकर घटना स्थल पर पहुंच गई।

read moreये भी पढ़ें:
प्रेमिका के साथ पति को रंगे हाथ पकड़ा, पत्नी ने चप्पलों से की जमकर धुनाई

पत्नी बाइक के पास जाकर इधर-उधर को देखने लगी। इतने में खेत से आ रहे पति और प्रेमिका पर उसकी नजर पहुंच गई। पति के साथ प्रेमिका को देखते ही पत्नी आग बबूला हो गई और मारपीट करने लगी। इस दौरान पत्नी और प्रेमिका के बीच में हाथापाई होने लगी। पति ने बचाने की कोशिश की तो पत्नी चप्पल लेकर पति पर भी टूट पड़ी। शोर शराब होने पर कोसी बांध से गुजर रहे कुछ लोग रुक गए और मामला पूछने लगे।

पत्नी ने पति की हकीकत बताई तो राहगीर भड़क गए। इस दौरान कुछ लोगों ने पति को थप्पड़ जड़े तो वह बाइक उठाकर भाग गया। पति के भागने के बाद भी पत्नी और प्रेमिका के बीच धक्का मुक्की के साथ मारपीट होती रही। ग्रामीणों के समझाने के बाद दोनों किसी तरह शांत हुई। जब मौके पर लोग इकट्ठा होने लगे तो पत्नी और प्रेमिका दोनों मौके से खिसक ली। प्रेमिका के चक्कर में पति की धुनाई का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |