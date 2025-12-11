Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
UP Rampur Leopard Attack increase on Animals Foot prints Found cage will be installed
रामपुर में तेंदुए की दहशत के बीच मिले पदचिन्ह, जांच में जुटी वन विभाग की टीम लगाएगी पिंजरा

संक्षेप:

Dec 11, 2025 02:05 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, रामपुर
यूपी में रामपुर के मसवासी क्षेत्र के कुंदनपुर गांव के खादर में तेंदुए के देखे जाने की सूचना पर बुधवार को वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने खादर में तेंदुए के कई जगह पदचिह्न मिलने की पुष्टि की है। इससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है।

बता दें कि बीते रविवार की देर रात सरदार परमजीत सिंह के फार्म हाउस के सामने तेंदुए को चहलकदमी करते देखा गया था। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कई दिनों से खेतों और बागों के आसपास पशुओं के शिकार होने तथा संदिग्ध हरकतें देखी जा रही थी। बुधवार शाम वन रक्षक श्रवण कुमार के नेतृत्व में विभागीय टीम मौके पर पहुंची। वनकर्मियों ने पदचिह्नों और अन्य निशानों की जांच की। वन रक्षक श्रवण कुमार ने बताया कि तेंदुए की तेंदुए के पदचिन्ह मिले हैं। जल्द ही पिंजरा लगाया जाएगा।

कुंदनपुर के खादर में दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत

मसवासी क्षेत्र में लगातार तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत बढ़ती जा रही है। गांव जमना-जमनी, धर्मपुर-उत्तरी और करीमपुर के बाद अब फिर से तेंदुआ कुंदनपुर के खादर क्षेत्र में देखा गया है। कुंदनपुर गांव निवासी सरदार परमजीत सिंह ने बताया कि तेंदुआ उनके फार्म हाउस के आसपास कई दिनों से दिखाई दे रहा है। रविवार की देर रात वह फार्म हाउस से धर्मपुर-उत्तरी स्थित अपने घर के लिए जा रहे थे तभी पास के गन्ने के खेत में तेंदुआ दिखाई दिया। गाड़ी की लाइट पड़ते ही तेंदुआ खेत में घुस गया।

बताया कि तेंदुए की चहलकदमी के बाद क्षेत्र से कुत्ते गायब हो गए हैं। जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को कई बार सूचना दी गई लेकिन अभी तक पिंजरा नहीं लगाया गया है। शमशेर सिंह, रफीक अहमद, सन्नी, इकबाल सिंह, जोगिंदर सिंह आदि ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कदम उठाने और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। वहीं, वन दरोगा कुलवीर सिंह ने बताया कि विभागीय टीम लगातार तेंदुए की लोकेशन पर नजर बनाए हुए है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
