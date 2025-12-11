रामपुर में तेंदुए की दहशत के बीच मिले पदचिन्ह, जांच में जुटी वन विभाग की टीम लगाएगी पिंजरा

संक्षेप: यूपी में रामपुर के मसवासी क्षेत्र के कुंदनपुर गांव के खादर में तेंदुए के देखे जाने की सूचना पर बुधवार को वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने खादर में तेंदुए के कई जगह पदचिह्न मिलने की पुष्टि की है। इससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है।

बता दें कि बीते रविवार की देर रात सरदार परमजीत सिंह के फार्म हाउस के सामने तेंदुए को चहलकदमी करते देखा गया था। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कई दिनों से खेतों और बागों के आसपास पशुओं के शिकार होने तथा संदिग्ध हरकतें देखी जा रही थी। बुधवार शाम वन रक्षक श्रवण कुमार के नेतृत्व में विभागीय टीम मौके पर पहुंची। वनकर्मियों ने पदचिह्नों और अन्य निशानों की जांच की। वन रक्षक श्रवण कुमार ने बताया कि तेंदुए की तेंदुए के पदचिन्ह मिले हैं। जल्द ही पिंजरा लगाया जाएगा।

कुंदनपुर के खादर में दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत मसवासी क्षेत्र में लगातार तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत बढ़ती जा रही है। गांव जमना-जमनी, धर्मपुर-उत्तरी और करीमपुर के बाद अब फिर से तेंदुआ कुंदनपुर के खादर क्षेत्र में देखा गया है। कुंदनपुर गांव निवासी सरदार परमजीत सिंह ने बताया कि तेंदुआ उनके फार्म हाउस के आसपास कई दिनों से दिखाई दे रहा है। रविवार की देर रात वह फार्म हाउस से धर्मपुर-उत्तरी स्थित अपने घर के लिए जा रहे थे तभी पास के गन्ने के खेत में तेंदुआ दिखाई दिया। गाड़ी की लाइट पड़ते ही तेंदुआ खेत में घुस गया।