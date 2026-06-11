चट तलाक-पट निकाह! दुल्हन ने ससुराल-मायके और गांवभर में किया हाईवोल्टेज ड्रामा, 8 दिन में दूसरी शादी
रामपुर में चट तलाक और पट निकाह देखने को मिला। दुल्हन ने पहले ससुराल फिर मायके और फिर अपने प्रेमी के घर जाकर जमकर हंगामा किया। पंचायत बैठी और लड़की का पति से तलाक करवा दिया। तलाक की कार्रवाई पूरी होते ही रात में ही काजी बुलाकर दूसरे लड़के से निकाह भी करवा दिया गया।
यूपी के रामपुर में सैदनगर में एक दुल्हन का चट तलाक और पट निकाह हो गया। यहां तक कि 8 दिन में लड़की की दो बार शादी हो गई। पहली शादी के बाद लड़की ने अपने ससुराल, मायके और गांव में इतना ड्रामा रचा कि पंचायत बुलानी पड़ी। पंचायत के फैसले के बाद लड़की की रातों-रात दूसरी शादी करवा दी गई। बताया जा रहा है कि नव विवाहिता ने एक ही रात में पति से तलाक भी ले लिया और प्रेमी से हाथों हाथ निकाह भी कर लिया।
सुहागरात में दूल्हे को नपुंसक बताकर दुल्हन ससुराल से भाग गई थी। प्रेमी के घर पहुंचकर नव विवाहिता ने शादी के लिए जमकर हंगामा किया था। पंचायत में प्रेमी, पति और पिता पक्ष से लोगों को बुलाया गया। पंचायत के बाद देर रात को पति से तलाक हुआ और प्रेमी से हाथों-हाथ निकाह करा दिया गया।
मामला अजीमनगर संभल और मुंडा पांडे थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मूंढापांडे क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती की शादी 8 दिन पहले संभल के बहजोई क्षेत्र से हुई थी। शादी के बाद दुल्हन अपनी ससुराल चली गई। सुहागरात को दुल्हन ने दूल्हे को नपुंसक बताकर जमकर हंगामा किया। दिन निकलते ही नव विवाहिता ससुराल से भाग खड़ी हुई। मायके पहुंची नव विवाहिता ने पूरा मामला अपने परिजनों को बताया। अगले दिन नव विवाहित अजीमनगर थाना क्षेत्र के बहादुरगंज गांव में अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और शादी के लिए हंगामा करने लगी।
प्रेमी और उसके परिजनों को चेतावनी दी अगर निकाह नहीं कराया तो वह अपनी जान दे देगी। इसके बाद पंचायत बुलाई गई। ग्राम प्रधान ने लड़की के पति, पिता और प्रेमी के परिजनों को पंचायत के लिए बुला लिया। मंगलवार देर रात तक तीनों पक्षियों के बीच पंचायत चलती रही। गांव के कुछ सम्मानित लोगों ने बीच में पड़कर समझौता करा दिया। समझौते के तहत रात को ही पति-पत्नी के बीच तलाक कराई गई। तलाक होते ही प्रेमिका प्रेमी से निकाह करने की जिद करने लगी।
पंचायत ने देर रात को ही काजी को बुलाकर प्रेमी के साथ उसका हाथों हाथ निकाह कर दिया। करीब 12 घंटे गांव में चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मामले का निस्तारण हो गया। वहीं, केवल 8 ही दिन में लड़की की दूसरी शादी हो गई। इसके बाद मामला पूरे गांव भर में चर्चा का विषय बन गया। वहीं, पंचायत में हुए निकाह के बाद लड़की को उसके प्रेमी के साथ परिवार ने विदा कर दिया।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें