कुत्तों के झुंड ने सात साल के मासूम को घेरकर बुरी तरह नोंचा, इलाज के दौरान बच्चे की मौत

रामपुर में कुत्तों के झुंड ने सात साल के मासूम को घेरकर बुरी तरह नोंच डाला। बच्चा अपनी मां के पास खेत में खेल रहा था। परिजन बच्चे को इलाज के लिए ले गए। उसे मुरादाबाद रेफर किया गया। वहां, इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई।

यूपी के रामपुर में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। अब कुत्तों ने एक मासूम बच्चे को नोंचकर बुरी तरह घायल कर दिया। बच्चों को परिजन इलाज के लिए ले गए लेकिन उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे कुछ दिन पहले ही एक शिक्षिका पर भी कुत्ते ने हमला किया था। शिक्षिका लुबना उस्मानी की जनगणना ड्यूटी ग्राम सनेया सुख में लगी थी, जबकि उनके पति खालिद चमरौआ ब्लॉक के ही ग्राम अहमद नगर जागीर में सुपरवाइजर हैं। जैसे ही खालिद ने अहमद नगर जागीर में अपनी बाइक रोकी और उनकी पत्नी लुबना उस्मानी नीचे उतरीं, तभी वहां मौजूद एक आवारा कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया था। जिसमें वह जख्मी हो गई थीं।

अजीमनगर थाना क्षेत्र में बुधवार को आवारा कुत्तों के हमले में सात साल के मासूम की जान चली गई। बालक अपनी मां के साथ खेत पर गया था, जहां खेलते समय अचानक कुत्तों का झुंड उस पर टूट पड़ा। मां के सामने ही खूंखार कुत्ते उसे घसीटकर ले जाने लगे और जगह-जगह से बुरी तरह नोंच डाला। मां मदद के लिए चीखती रही, जिसके बाद ग्रामीणों ने किसी तरह बच्चे को कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे मुरादाबाद हायर सेंटर में भर्ती कराया था, जहां उसने दम तोड़ दिया।

घटना अजीमनगर थाना क्षेत्र के भोट बक्काल का मजरा कुंडो की मंडियां गांव की है। गांव निवासी रमेश की पत्नी मंगलवार को खेत में मिर्च तोड़ने के लिए गई थी। उनके साथ उनका सात वर्षीय बेटा शिवम भी खेत पर चला गया था। मां खेत के भीतर मिर्च तोड़ने में व्यस्त हो गई, जबकि मासूम शिवम खेत की मेड़ पर ही खेलने लगा। इसी बीच अचानक करीब एक दर्जन खूंखार आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर धावा बोल दिया। बच्चे की चीख सुनकर मां बुरी तरह घबरा गई और शोर मचाते हुए उसे बचाने के लिए दौड़ी। खूंखार कुत्ते मां की आंखों के सामने ही बच्चे को नोंचते रहे। महिला की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर मौके की ओर दौड़े और घेराबंदी कर किसी तरह कुत्तों को वहां से खदेड़ा।

मुरादाबाद में उपचार के दौरान गई जान ग्रामीणों के पहुंचने तक मासूम शिवम खून से लथपथ हो चुका था। परिजन आनन-फानन में उसे लेकर जिला अस्पताल रामपुर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर कर दिया था। बुधवार को वहां उपचार के दौरान बालक ने दम तोड़ दिया।

आवारा कुत्तों का आतंक, कभी कर रहे जख्मी, कभी ले रहे जान रामपुर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का सड़कों पर अकेले निकलना दूभर हो गया है। गली-मोहल्ले हों या मुख्य बाजार, हर जगह खूंखार हो चुके आवारा कुत्तों के झुंड राहगीरों के लिए काल बनकर घूम रहे हैं। यह कुत्ते कभी लोगों को लहूलुहान कर जख्मी कर देते हैं, तो कभी मासूमों की जान तक ले रहे हैं। इसके बावजूद, स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हाल यह है कि अब अवारा कुत्तों के डर से लोग हाथ में डंडा लेकर घरों से बाहर निकलने को मजबूर हैं।

लोगों ने की आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग अजीमनगर थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव में आवारा कुत्तों का आतंक है। खूंखार कुत्ते ग्रामीणों के साथ मवेशियों पर भी हमले कर रहे हैं। ग्रामीणों में वन विभाग से आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग की है। बुधवार को थाना क्षेत्र के भोट बक्काल का मझरा कुंडो की मंडियां में कुत्तों के झुंड में बालक शिवम को नोच कर मार डाला। आठ दिन पहले पसियापुरा चांदपुर गांव के जंगल में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक मवेशी को मार डाला था। जबकि थाना क्षेत्र के खेमपुर के जंगल में आए दिन आवारा कुत्ते नीलगाय मवेशी एवं ग्रामीण पर हमले करते रहते हैं।

कागजी साबित हो रही हैं प्रशासनिक योजनाएं स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगर पालिका और पशुपालन विभाग इस गंभीर समस्या को लेकर पूरी तरह उदासीन हैं। कुत्तों की नसबंदी और उनके टीकाकरण की बातें सिर्फ फाइलों तक सीमित हैं।