चलती ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, देहरादून से महाराजगंज जाते हुए राप्ती गंगा में प्रसव

संक्षेप: एक महिला ने राप्ती गंगा एक्सप्रेस में बेटे को जन्म दिया। इसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रेन देहरादून से महाराजगंज जा रही थी। ट्रेन में सवार गर्भवती को मुरादाबाद से निकलते ही प्रसव पीड़ा होने लगी। ट्रेन में ही बच्चे का जन्म हुआ।

एक महिला ने ट्रेन में ही बच्चे को जन्म दे दिया। महिला को ट्रेन में सफर करते हुए अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी। इसी बीच महिला ने बच्चे को ट्रेन में ही जन्म दिया। दोनों को रामपुर में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि देहरादून से महाराजगंज जा रही एक गर्भवती महिला ने शुक्रवार को यूपी के रामपुर से गुजरते हुए ट्रेन में बेटे को जन्म दिया। इसकी जानकारी जीआरपी को दी गई।

बताया जा रहा है कि जीआरपी को मिली सूचना के बाद महिला को रामपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सक के अनुसार दोनों मां और बच्चा स्वस्थ है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार देहरादून से चलकर गोरखपुर जाने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस में जिला महाराजगंज के बरहरा भटहट निवासी सकीम अपनी पत्नी आशिया खातून के साथ सफर कर रहे थे। उनकी पत्नी गर्भवती थी। ट्रेन जैसे ही मुरादाबाद से निकली तो गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी।