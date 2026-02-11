Hindustan Hindi News
अयोध्या पहुंचा आतंकी अब्दुल रहमान का शव, पुलिस सुरक्षा के बीच किया दफन

अयोध्या पहुंचा आतंकी अब्दुल रहमान का शव, पुलिस सुरक्षा के बीच किया दफन

संक्षेप:

अयोध्या में राम मंदिर हमले की साजिश के आरोपी अब्दुल रहमान का शव हरियाणा के फरीदाबाद स्थित नीमका जेल से पोस्टमार्टम के बाद सुबह 6:30 बजे अयोध्या जनपद के इनायतनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम मजनाई लाया गया।

Feb 11, 2026 02:15 pm ISTSrishti Kunj अयोध्या
अयोध्या में राम मंदिर हमले की साजिश के आरोपी अब्दुल रहमान का शव हरियाणा के फरीदाबाद स्थित नीमका जेल से पोस्टमार्टम के बाद सुबह 6:30 बजे अयोध्या जनपद के इनायतनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम मजनाई लाया गया। शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इनायतनगर पुलिस के साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। प्रशासनिक अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए थे। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में अब्दुल रहमान के शव को 7:15 पर गांव स्थित कब्रिस्तान में तकरीबन दो सौ लोगों की मौजूदगी में दफन कर दिया गया। स्थानीय पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

नीमका जेल में हत्या

अयोध्या स्थित राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रचने के आरोपी संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की नीमका जेल में रविवार रात हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसी बैरक में बंद कैदी अरुण चौधरी पर लगा है। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है। वारदात की न्यायिक जांच की जा रही है। तिगांव के एसीपी अशोक कुमार वर्मा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि फरीदाबाद के नीमका जेल की बैरक के भीतर रविवार रात किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।

इसी दौरान अरुण चौधरी ने रात दो बजे रहमान के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। इससे अब्दुल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के लिए जिला जेल के अस्पताल में ले जाया गया, जहां कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। गुजरात और पलवल पुलिस ने फैजाबाद निवासी अब्दुल रहमान को पिछले साल मार्च में गांव पाली के खेत में बने एक कमरे से गिरफ्तार किया था।

हत्यारोपी पर आठ मामले दर्ज

पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोपी अरुण चौधरी पर जम्मू-कश्मीर में पहले से हत्या, हत्या का प्रयास आदि के आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसे कठुआ की जेल से नीमका जेल में 2024 में शिफ्ट किया गया था। घटना के समय श्योब रियाज नामक आरोपी भी उसी बैरक में मौजूद था। उसे भी कठुआ से नीमका जेल में शिफ्ट किया गया था। पुलिस ने बताया किअरुण पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे जल्द ही प्रोडेक्शन वारंट पर लकेर पूछताछ की जाएगी।

पिता लाए बेटे का शव

अब्दुल रहमान की हत्या की जानकारी के बाद उसका पिता बेटे का शव लेने के लिए सोमवार को फरीदाबाद गए। शव के साथ पिता और चाचा मंगलवार को वापस अयोध्या लौट आए। इनायतनगर थाने के मजनाई बाजार निवासी रहमान को फरीदाबाद के एक फार्म हॉउस से बीते साल दो जिन्दा हैण्ड ग्रेनेड,डेटोनेटर और दो पिन के साथ गिरफ्तार किया गया था। वह शंकर नाम से वहां छिपा था।

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

