अयोध्या पहुंचा आतंकी अब्दुल रहमान का शव, पुलिस सुरक्षा के बीच किया दफन

अयोध्या में राम मंदिर हमले की साजिश के आरोपी अब्दुल रहमान का शव हरियाणा के फरीदाबाद स्थित नीमका जेल से पोस्टमार्टम के बाद सुबह 6:30 बजे अयोध्या जनपद के इनायतनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम मजनाई लाया गया। शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

संवेदनशीलता को देखते हुए गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। इनायतनगर पुलिस के साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो। प्रशासनिक अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए थे। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में अब्दुल रहमान के शव को 7:15 पर गांव स्थित कब्रिस्तान में तकरीबन दो सौ लोगों की मौजूदगी में दफन कर दिया गया। स्थानीय पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

नीमका जेल में हत्या अयोध्या स्थित राम मंदिर को उड़ाने की साजिश रचने के आरोपी संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की नीमका जेल में रविवार रात हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसी बैरक में बंद कैदी अरुण चौधरी पर लगा है। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है। वारदात की न्यायिक जांच की जा रही है। तिगांव के एसीपी अशोक कुमार वर्मा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि फरीदाबाद के नीमका जेल की बैरक के भीतर रविवार रात किसी बात को लेकर विवाद हुआ था।

इसी दौरान अरुण चौधरी ने रात दो बजे रहमान के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। इससे अब्दुल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के लिए जिला जेल के अस्पताल में ले जाया गया, जहां कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। गुजरात और पलवल पुलिस ने फैजाबाद निवासी अब्दुल रहमान को पिछले साल मार्च में गांव पाली के खेत में बने एक कमरे से गिरफ्तार किया था।

हत्यारोपी पर आठ मामले दर्ज पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोपी अरुण चौधरी पर जम्मू-कश्मीर में पहले से हत्या, हत्या का प्रयास आदि के आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसे कठुआ की जेल से नीमका जेल में 2024 में शिफ्ट किया गया था। घटना के समय श्योब रियाज नामक आरोपी भी उसी बैरक में मौजूद था। उसे भी कठुआ से नीमका जेल में शिफ्ट किया गया था। पुलिस ने बताया किअरुण पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे जल्द ही प्रोडेक्शन वारंट पर लकेर पूछताछ की जाएगी।